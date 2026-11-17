九合一選舉與「廢除非核家園」公投將於28日投、開票，中選會主委游盈隆16日赴高雄視察基層選務中心及高雄、澎湖選票印製情形。游盈隆表示，選務團隊一定會全力以赴，目標在28日午夜12時前完成所有開票與計票作業。

中央選舉委員會透過新聞稿表示，游盈隆昨天前往高雄，採取「走動式管理」，走訪楠梓、大社及三民區基層選務作業中心與投開票所設置地點，並視察同時印製高雄市及澎湖縣選票的印刷廠。高雄市選舉委員會主任委員王啓川、選監小組召集人孫立展、委員李錫冰、總幹事周益堂及副總幹事吳淑惠全程陪同，並說明選前整備情形。

游盈隆表示，選前親自走訪基層第一線，核心目標就是達成「選務零缺點」，避免任何不該發生的疏失。在聽取高雄選務團隊的簡報並實地檢視流程後，讓他感到安心許多，對今年選務的精準度與順利圓滿深具信心。

中選會表示，視察印刷廠期間，游盈隆仔細檢視印製場所的消防與電力系統安全，並詢問駐廠的澎湖縣選舉委員會選票監印人員，有關離島選票運送與開票作業細節，肯定離島選務人員克服交通限制的辛勞。

游盈隆強調，無論是高雄市幅員遼闊的各行政區，或是澎湖縣需跨海運補的離島地區，選票印製完成後的運送與分送均至關重要，期許選務、警消、海空運及政風系統務必嚴密戒護與通力合作，確保選票在印製、運送及分送過程萬無一失，順利圓滿完成投開票作業。

外界關注九合一選舉合併全國性公投舉行，開票作業是否可能拖延，游盈隆指出，台灣在同一天完成投票、開票、計票並公布結果，在世界民主國家中相當難能可貴。

面對民眾期待開票不要拖過半夜，游盈隆以童話「灰姑娘時刻」為喻，笑稱馬車過了午夜12點就會變成南瓜。雖然全國6都16縣市規模龐大，難以在傍晚6、7點就全數結束，但全體選務團隊一定會全力以赴避免「南瓜效應」，目標在28日午夜12時前圓滿完成所有開票與計票作業。