行政院傳出擬不副署老農津貼加碼至1萬5千元法案，國民黨文傳會主委陳以信今批評，中油台電4063億拿得出來，老農津貼320億元卻捨不得給？行政院長卓榮泰為何如此虧待老人家？

陳以信指出，卓榮泰政府今年追加預算，撥補中油台電1725億元、增資中油2338億元，合計高達4063億元；如今老農津貼提高至1萬5千元，相較行政院版每年增加約320億元，行政院卻以財政負擔為由反對，甚至傳出準備不副署。老農辛苦一輩子，為台灣農業奉獻青春，面對物價上漲與生活負擔加重，理應獲得更充分的晚年保障。政府投入數千億元填補國營事業財務，卻不願支持老農津貼加碼，這樣的政策取捨令人心寒。

陳以信並點名參選縣市長的民進黨立委，包括台北沈伯洋、新北蘇巧慧、台中何欣純、台南陳亭妃、高雄賴瑞隆、彰化陳素月、雲林劉建國、嘉義縣蔡易餘、嘉義市王美惠及台東陳瑩。

陳以信抨擊，老農津貼1萬5千元三讀時，民進黨立委未參與投票，如今行政院又傳出擬不副署，這些綠委應公開表態是否支持加碼，「為何要虧待老人家？為何不支持老農津貼1萬5千元？」不能選舉時強調照顧農民，面對具體福利政策卻迴避立場，更不能讓老農福利成為政治算計的犧牲品。