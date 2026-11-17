立法院今天進行施政總質詢，立委陳超明質疑，查賄標準不一，苗栗輔選活動連便當加蓋都可能被認定賄選，讓民眾人心惶惶。行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙則澄清，賄選認定並非以便當有無加蓋為標準，而是看有無合理對價關係及是否符合日常飲食習慣，雙方一度激烈交鋒，立法院長韓國瑜也出面提醒互相尊重。

陳超明質詢表示，現在查賄標準30元的小禮物，台灣根本沒辦法做，幾乎都是從大陸進口，錢都讓大陸人賺走，質疑「你們頭腦是顛倒嗎？30元標準已經20年沒調整，如果依照物價指數，現在大概要調整到45元，不然就全部取消，不要再送。台灣哪有低於30元的東西？有些東西看起來很可愛，但台灣根本無法生產，最後台灣沒有得到利益，反而是大陸受益。」

陳超明拿起紙碗說，他遇到這種政府真的很頭痛，如果碗裡裝著湯或輔選期間的菜飯，碗沒有加蓋就不算賄選，加了蓋子卻變成賄選，政府竟然惡劣到這種程度。鄭銘謙回「委員，應該不是這樣，你有誤解，沒有這樣的啦」，陳超明則質疑，執法人員究竟是在緊張，還是在做自我擴張權益的解釋？

卓榮泰解釋，這是誤會，不是這樣的標準。陳超明批評，不要聽那些派下去的檢察官自行解釋、無限擴張權力，「執政黨這樣的作法比共產黨還共產黨」。鄭銘謙不滿反駁說，「委員，你不要亂講，這有客觀的標準，共產黨是沒有選舉的。」陳超明強調，他不是亂講話的人，政府恐嚇百姓，自己跑輔選時很餓，看到便當沒有加蓋，詢問後竟被告知「加蓋就是賄選」。

眼看陳超明越講越激動，立法院長韓國瑜打岔說，「陳委員，你看我的眼睛」，提醒施政質詢採即問即答，委員質詢完再由官員答覆，雙方應互相尊重。陳超明表示，他沒有罵人，只是把實情講出來，但對方卻不肯承認。

卓榮泰指出，如果有任何執法人員告訴陳超明「加蓋子就是賄選」，一定要向法務部長反映，他們會去了解，因為這是不對的行為。他強調，賄選認定並非以有無加蓋為標準，而是看有沒有合理的對價關係，以及是否符合正常、日常飲食習慣。陳超明則說，他選舉選了幾十年，早就被嚇得半死，否則不會特別拿這件事出來講。

陳超明也說，自己經歷過很多次，會分辨清楚，也不願與司法單位爭鬥，呼籲大家到苗栗看看，現在幾乎都不敢替便當加蓋。鄭銘謙最後回應，這是誤會，陳超明可以提供具體案例讓法務部了解，並強調法務部沒有擴張權力，一切都是依法行政。