媒體報導，水利署發函盤點在翡翠水庫設置太陽光電可能性。行政院長卓榮泰今天說，這項調查在2024年已結束，沒有針對翡翠水庫要進行任何光電的討論，為何突然在這幾天大肆討論，令人費解，他認為就是一種政治操作，不足為取。

媒體報導，經濟部水利署連3年發函，要求盤點水庫設置太陽能光電設施的可能性，台北市政府3度拒絕，台北市長蔣萬安16日表示，從頭到尾堅決反對翡翠水庫設光電板。

立法院今天繼續進行施政總質詢。卓榮泰會前受訪時表示，在2022、2023、2024這三年，行政院曾有過全國性的潛力調查，包括地面、屋頂型的各式光電，請地方機關表達意見。這項調查在2024年已結束，沒有針對翡翠水庫要進行任何光電的討論，也沒有翡翠水庫要設置光電的任何發展。

卓榮泰說，中央與地方充分表達、了解意見，是每天都在進行的事，不能說中央協助地方完成一項工作，是地方的功勞，而中央請地方表達意見，就任由地方政府這樣惡意誤解中央政府在調查過程的意思，絕對無助於中央與地方的合作。

卓榮泰表示，一個在2024年已經結束的案子，沒有後續、沒有決定在翡翠水庫有任何動作，為什麼突然之間在這幾天拿出來大肆討論，令人費解。

卓榮泰說，「我在懷疑是不是台北市政府在找松山機場的資料找不到，突然間找到這一件公文」，在這個時候，他認為就是一種政治操作，不足為取。