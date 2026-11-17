近日網路流傳兩岸和平統一十年方案及相關圖卡，國民黨文傳會主委陳以信今嚴正澄清，相關內容與現任黨中央完全無關，既非黨中央決議，也未經授權使用國民黨名義及黨徽發布。將個人建言包裝成國民黨正式政策，已造成社會誤導，國民黨絕不接受。

陳以信表示，國民黨一貫重視兩岸和平，肯定各界人士為兩岸和平所做的努力，各種長遠構想，都應在中華民國憲法與法律基礎上公開討論。但個人建言絕不等於國民黨政策，正式政策必須經過黨內程序形成，任何人均不能擅自代表黨中央發言。

陳以信表示，國民黨堅決反對假借國民黨名義散布錯誤訊息、操弄政治攻防。國民黨要求相關發布者應即更正來源、移除冒用黨名黨徽內容。國民黨已保存相關證據，必要時將採取法律行動。