亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於明起兩天在中國深圳登場，美中俄三國峰會也將接力舉行，地緣政治局勢備受國際矚目。行政院長卓榮泰今天說，台灣科技與經濟實力受國際肯定，會爭取應有權利，且全球追求高科技發展過程中，絕不會忽略台灣的努力與貢獻。

立法院會今天繼續施政總質詢，針對本屆APEC在深圳舉辦，且會後將接續展開美、中、俄三國峰會，外界高度關注「台灣議題」是否會成為國際談判桌上的焦點，以及我國與美方是否已達成一定默契，卓榮泰會前受訪時提出相關見解。

卓榮泰表示，台灣依照國際慣例與歷次APEC會議的舉行方式，賴清德總統已商請宏碁集團創辦人施振榮擔任領袖代表，也請他完成攸關國家整體利益的會議內容。

卓榮泰指出，政府認為，當今台灣在經濟、科技實力受國際重視與肯定的同時，任何國際性的會議，都會主動、積極參與並表達意見，爭取應有的權利，他相信這次的APEC會議也會如此；在全球追求高經濟、高科技的發展過程中，絕對不會忽略台灣的努力跟貢獻。