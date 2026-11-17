民眾黨創黨主席柯文哲上周六在台中被問及是否為蔣萬安站台？柯文哲表示，如果方便的話沒有排斥，他自己行程除了21日在台北參加活動，其他日期都在台北以外地區，行程都由中央黨部安排。台中市長盧秀燕今天在市政會議前受訪表示，到最後大家會看到喜歡看到的畫面。

本月21日是1128投票前的超級星期六，藍綠白都將祭出大型活動炒熱選情。政壇預期，柯、蔣在當天合體或站台，將號召白營「小草」歸隊，也將帶旺蔣萬安選情。

柯文哲上周六在台中受訪說，21日他會在台北，也不排斥為蔣萬安市長站台；台中市長盧秀燕是蔣萬安競總主委，她今天被問到柯文哲是否為蔣萬安站台，她說大家應該可以看到，我們雙方的合作越來越緊密，而且越來越有成效，最後大家會看到喜歡看到的畫面。

盧秀燕表示，選舉還有10天，我們認為還是會有危機，希望打破沉默的螺旋，希望所有對因為這個出征文化，因為霸凌文化感到害怕的民眾，我們要為自己發聲，要勇敢的站出來，打破這個沉默螺旋，11月28日勇敢出來投票，為自己投票，打破這個沉默螺旋，我們不應該再被霸凌，不應該再被出征。