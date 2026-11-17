國民黨立法院黨團力推普發現金2萬元，預計17日邀朝野協商，力拚20日三讀，趕在月底地方選舉前完成立法。行政院長卓榮泰今天指出，誠懇希望立法院跟行政院能比照少子女化修法時的討論方式，而非再用強行表決，視憲政秩序與國家財政紀律於不顧。

立法院會今天繼續施政總質詢，卓榮泰會前受訪時談及對藍營選前推動普發現金2萬的看法。他說，立法院過去2年多以來，經常在違反憲政秩序、破壞國家財政紀律的同時，進行強行表決，讓政府、國庫可能被掏空，憲政可能被破壞。

卓榮泰提到，行政院已在人口對策新戰略中，提出減少少子女化的很多努力，也在AI紅利普發現金中，以不舉債、不排擠且不違憲的方式，提出政院方案。

卓榮泰提到，上周立法院討論性別平等工作法、就業保險法過程中，立法院與行政院各部會展現充分合作與討論，最終折衷定案。他誠懇地希望，立法院跟行政院能比照這項方式進行討論，而非再用強行表決，視憲政秩序與國家財政紀律於不顧。