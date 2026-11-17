國民黨立法院黨團今天表示，近日有特定人士頻在地方社群媒體散布「國民黨團要把國防預算砍成零元」等惡劣謠言，國民黨團表達最嚴厲的譴責，也已正式提出告訴，絕對提告到底，絕不寬貸。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，針對115年度中央政府追加預算案，近日有特定人士頻在地方社群媒體群組，如「社南大小事專區等，散布「把國防預算砍成零元」、「等11/28之後再來大刪特刪繼續賣台」等極度荒謬的惡劣謠言。

國民黨團表示，對此種毫無底線的政治抹黑表達最嚴厲的譴責，這種不實指控絕對是造謠生事，國民黨團已正式提出告訴，絕對提告到底，絕不寬貸。

國民黨團指出，國民黨團始終將國家安全與國防自主放在首位。在本次追加預算中，涉及國防部的相關預算約為新台幣1457億元，目前在初審階段的刪減比例根本不到5%，預計最終將有95%以上的國防追加預算獲得通過。

國民黨團表示，針對超過500億元的無人機採購案，其中高達八成超過400多億元的預算，皆為台灣自主設計與自行生產製造。國民黨團對於扶植台灣在地產業、強化不對稱戰力的立場始終堅定，絕對是全力支持；民進黨側翼網軍所謂「阻擋國防預算」的低劣謊言，完全是無稽之談。

國民黨團指出，關於115年度中央政府追加預算案的審查進度，是經由朝野三黨充分協商後，早已簽署朝野協商結論，達成在11月20日前完成三讀的共識。國民黨團秉持誠信與顧全國家大局，承諾依循朝野協商共識，如期推進審查，充分展現國民黨團嚴格把關卻不失理性的負責任態度。

國民黨團表示，面對綠營網軍企圖透過大量假訊息進行惡意政治操作，影響1128九合一選舉結果，國民黨團絕不會妥協退讓。任何企圖撕裂台灣社會、抹黑攻訐的惡劣行徑，國民黨團必將透過法律途徑強力反擊，堅決捍衛全民的整體利益。