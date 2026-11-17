國民黨立院黨團今上午透過新聞稿表示，針對115年度中央政府追加預算案，近日特定有心人士頻頻在地方LINE群組（如「社南大小事專區」等）散佈「把國防預算砍成零元」、「等 11月28日之後再來大刪特刪繼續賣台」等謠言，黨團對此種毫無底線的政治抹黑表達最嚴厲的譴責，這種不實指控絕對是造謠生事，已正式提出告訴，絕對提告到底，絕不寬貸。

國民黨團表示，事實勝於雄辯，黨團始終將國家安全與國防自主放在首位。在本次追加預算中，涉及國防部的相關預算約為新台幣1457億元，目前在初審階段的刪減比例根本不到5%，預計最終將有95%以上的國防追加預算獲得通過。

國民黨團說明，針對超過 500億元的無人機採購案，其中高達8成、超過400多億元的預算，皆為台灣自主設計與自行生產製造。對於扶植台灣在地產業、強化不對稱戰力的立場始終堅定，絕對是全力支持；民進黨側翼網軍所謂「阻擋國防預算」的低劣謊言，完全是無稽之談，黨團已正式提出告訴。

國民黨團強調，更重要的是，關於115年度中央政府追加預算案的審查進度，乃是經由朝野三黨充分協商後，早已簽署朝野協商結論，達成在11月20日前完成三讀的共識。這項時程安排，更是賴清德總統與行政院長卓榮泰特別於雙十國慶日，向立法院長韓國瑜公開請託的事項。

國民黨團指出，黨團秉持誠信與顧全國家大局，承諾依循朝野協商共識，如期推進審查並與本月20日完成三讀程序，這更充分展現了國民黨團嚴格把關卻不失理性的負責任態度。

國民黨團重申，面對綠營網軍企圖透過大量假訊息進行惡意政治操作，影響1128九合一選舉結果，黨團絕不會妥協退讓。捍衛中華民國安全、支持國防自主的決心從未改變，未來在持續嚴格監督國家預算的同時，也將確保國防運作順遂。

國民黨團強調，任何企圖撕裂台灣社會、抹黑攻訐的惡劣行徑，國民黨團必將透過法律途徑強力反擊，堅決捍衛中華民國2300萬國人的整體利益。