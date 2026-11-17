立法院在野黨團力拚最快本周普發現金2萬元三讀，17日中午將由立法院長韓國瑜舉行黨團協商。對此，行政院長卓榮泰重申，AI紅利普發1萬元，政府以不舉債、不排擠預算且不違憲的方式，來提出方案。希望立法院不要再強行表決，視憲政秩序與國家財政紀律於不顧。

卓榮泰17日赴立法院接受總質詢備詢，會前接受媒體聯訪。

卓榮泰表示，立法院過去二年多以來，經常違反憲政秩序、破壞國家財政紀律，同時進行了強行表決，讓政府、國庫可能被掏空、憲政可能被破壞。

卓榮泰提到，然而，過去一周，大家看到《性平法》、《就保法》的修法討論過程當中，立法院與行政院各部會表現了可以充分討論、合作，最終折衷定案的方式。

卓榮泰指出，行政院已經在人口對策新戰略當中，對於少子化對策提出很多努力。政府也在AI紅利普發1萬元當中，以不舉債、不排擠預算，且不違憲的方式，來提出方案。

他表達誠誠懇懇的願意，希望立法院跟行政院，能就政府提出的方式、內容、財政負擔來進行討論，而不要再用強行表決的方式，視憲政秩序與國家財政紀律於不顧。