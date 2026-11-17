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蔣萬安反對翡翠水庫設光電板 卓榮泰批政治操作：找不到松機資料？
九合一選戰倒數，翡翠水庫是否設置太陽光電板引發台北市藍綠交鋒。行政院長卓榮泰今天說，該案是2024年的全國性潛力調查，且調查結束後沒有任何計畫；他批評北市府惡意誤解中央調查原意，懷疑是找不到松山機場資料才翻出舊公文，更稱這是「政治操作不足為取」。
翡翠水庫設置光電板與否引發爭議，台北市長蔣萬安近期稱中央連續三年發函詢問，北市府三度拒絕，經濟部則回應，發函是為調查潛力點，並稱翡翠水庫種光電不具效益。外界關注，中央是否有在翡翠水庫設置光電板的相關規畫？若不適合，為何中央又要三度發函？
立法院會今天繼續施政總質詢，卓榮泰會前受訪時指出，2022年至2024年期間，行政院曾執行全國性潛力調查，請地方機關針對地面、屋頂等各形式的光電表達意見。他說，調查已在2024年結束，結束後沒有任何的計畫，也未針對翡翠水庫進行任何設置光電的討論與發展。
卓榮泰表示，中央與地方充分表達並了解意見，是每天都在進行的事。不能說中央協助地方完成一項工作，是地方的功勞，而中央請地方表達意見，就任由地方政府惡意誤解中央在調查過程中的意思，這絕對無助中央與地方的合作。
卓榮泰質疑，一個2024年已經結束的案子，沒有後續、沒有決定，對翡翠水庫沒有任何的動作，為什麼突然在這幾天拿出來大肆討論？令人費解。他懷疑是不是台北市政府找不到松山機場的資料，才突然找到這件公文，「在這個時候，我認為就是一種政治的操作，不足為取」。
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