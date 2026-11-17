嘉義市議會上午閉幕，將通過市府明年總預算，以及補助65歲以上長者健保費預算；其中，長者健保補助成為選戰熱議題；卓榮泰不副署藍白共推老福法修正案，與雲嘉縣市長張麗善、黃敏惠，針對部分綠營立委缺席長者健保補助修法表決，隔空交鋒；藍白共推市長候選人張啓楷也為此槓上綠營對手王美惠。

這場政治攻防起因於立法院藍白聯手通過「老人福利法」修正案，但卓榮泰決定不副署，引發在野陣營不滿。張啓楷將矛頭指向王美惠，質疑她修法表決缺席，批王美惠順從黨意，沒有替65歲以上長者爭取福利。

張麗善昨天到張啓楷競總助選指出，雲林編明年度預算，補助65歲以上長者健保費，國民黨民眾黨推動法案，希望中央統一負擔，落實醫療平權，讓全國長者都享有相同福利。她批部分民進黨縣市長候選人選前提長者健保補助政見，卻在立法院表決缺席。

黃敏惠強調，嘉市連8年零負債，65歲以上長者健保費補助10月試辦，明年編預算。她問張啓楷是否延續這項政策？張啓楷承諾不但延續，還會做得更好。

面對在野陣營批評，卓榮泰日前出席王美惠造勢晚會，特別為王美惠辯護。他說，政府推動政策須全面規劃，不能突然增加大量預算，否則將造成財政困難，影響國家財政永續經營。卓榮泰強調，王美惠立法院表現與執政黨、政府站在一起，「她絕對沒有錯」，反批對手抹黑，破壞國家財政。

王美惠回應外界對她福利立場質疑，強調中央有的福利，嘉市一定有。她說，當選定會照顧市民，顧財政，只要財政許可，福利一定不會少。