公教比照育兒大禮包？ 政院：兩周內修訂

立法院日前三讀攸關育兒留停、延長產假等修法，針對公教人員能否比照辦理，行政院秘書長張惇涵昨天說，跨部會協調的公教人員請假辦法，將在兩周內完成；至於公務員育兒留停津貼以本俸計算引發的落差疑慮，他說，公私部門薪資結構不同，津貼調整仍需研議。

立法院日前三讀通過性別平等工作法與就業保險法部分條文修正，產假延長至十四周、陪產檢及陪產假延長至十四天，並放寬育兒留職停薪申請期間至子女未滿九歲；若雙親都領滿六個月津貼，可各再多領三個月，新制將從明年元旦起實施。

立法院內政委員會昨審查明年度中央政府總預算案行政院部分，並進行詢答。民進黨立委黃捷質詢關注育兒大禮包的修法通過後，公教人員能否比照辦理；張惇涵指出，修法除了主管機關勞動部，也牽涉人事行政總處、銓敘部、教育部等部會，相關請假辦法將在兩周內完成。

黃捷質詢，勞工的育兒留職停薪津貼按平均月投保薪資計算，連同政府補助可領八成，公務員卻只用保俸為計算基礎，以薦任七職等公務員為例，若每月全薪為六萬餘元，育兒留職停薪津貼只能領兩萬餘元，等同拿不到五成，政院接下來是否考慮放寬，縮小與勞工的差距？