北市府批長期忽略施工圖留存 國土署駁：法規明定「地方有監督權責」

基泰大直案「施工圖」遭掩埋成台北市長選戰攻防焦點。台北市府今開記者會回應，指監院曾三次提醒國土署長期忽略「施工圖」留存，應由中央訂立統一規範。國土署晚間反擊，營造業法第26條規定，營造業承攬工程應負有妥善保管相關圖說責任，且在建築法第56條「施工勘驗」制度規定，地方政府有監督權責，配合事項在地方自治法規中明訂。

賴清德總統昨批，北市府未妥善解決基泰大直案，甚至接受建商以「建築圖埋在土裡」為由卸責；國土署上周說，施工製造圖為施工管理重要文件，主管機關平日就應該督導營造業者落實副本保管機制。

北市府今開記者會澄清，施工圖並不是咎責的主要依據；另監察院曾3次提醒國土署長期忽略「施工圖」留存，市府與業界溝通，認為應該由中央訂定規範，並國土署去年找縣市開會，但傾向地方自治。

國土署晚間回應，國內因施工不慎導致鄰損工安意外，損害較輕者可透過工程措施補強，嚴重者則讓民眾不得不搬離既有家園。除法令機制面強化建築起造人與營造業相關責任外，地方政府從一開始的救災、提供各項關懷措施、協助整合民眾意見到重建，都是保障民眾權益避免再次受到傷害最大靠山。

國土署說，依據建築法第30條已規定，起造人申請建造執照或雜項執照時，應備具申請書、土地權利證明文件、工程圖樣及說明書；營造業法第26條也規定，營造業承攬工程應製作工地現場施工製造圖，並負責施工，同時負有妥善保管相關圖說責任。

國土署強調，依據建築法第56條「施工勘驗」制度，地方政府本於監督權責，可就建築工程必須勘驗部分、申報規定項目、資料保存年限及承造人配合事項，在地方自治法規中明訂。