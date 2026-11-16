【專家之眼】兩岸農產貿易即使脫鉤 也難斷鏈

兩岸關係持續冰封，台灣官方鑑於對岸市場存在高風險與不穩定性，已不再視其為台灣農產品可以長期、穩定依賴的海外市場，轉而積極輔導農民將優質農產品推向更多元的國際市場，並宣稱已取得相當成果。

賴總統多次提到，面對中國大陸將農產品武器化，藉禁止輸入或提高關稅來「以農逼政」，台灣農業在政府與民間共同努力下，已逐步走向世界，不再依賴單一的中國市場，美國和日本也已超越中國，成為台灣農產品的前兩大出口市場。台灣農產品外銷是否找到新出路？是否如願擺脫對大陸市場的高度依賴？是否讓農民過上更好、更安穩的日子？這些問題將影響台灣農業的永續發展。

根據官方資料，台灣農產品銷往對岸的占比，確實從2015年的20.5％降至去年的11.5％，主要與台灣政府積極辦理國內促銷、拓展多元外銷，以及大陸暫停多項台灣農產品進口、取消多項關稅優惠等因素有關。然比較2015年與2025年台灣農產品出口金額，發現大陸市場萎縮的金額，仍無法完全由開發其他市場彌補。

近日，大陸官員在廈門舉行的台灣漁產品輸入大陸儀式中宣稱，今年前三季，大陸自台灣進口農產品年增18.5％，其中漁產品年增35.5％，而且目前已有十三家水產品企業在廈門國際郵輪碼頭開展對台小額貿易，未來將積極推動更多兩岸農漁業交流，惠農政策仍是大陸對台政策的重要籌碼。

檢視台灣官方最新統計資料，今年前三季台灣農產品出口總值，美國及日本確實分居前兩名，占比分別為18.3％及14.3％，但是出口金額均較去年同期減少6.6％及4.7％；反觀中國大陸，雖降為第三，卻較去年同期增加10.8％，後續發展值得關注。

比較出口品項發現，大陸仍是台灣多項農產品相當重要的出口市場。更何況，若將排名第四的香港納入，大陸則躍居出口首位，台灣顯然仍難以與大陸市場全面脫鉤斷鏈。大陸仍是全球最大的農產品消費市場，也是第二大農產品進口市場，更是許多重要農產品出口國積極爭取的目標市場。「全球貨」正奔向中國，而台灣農產品卻反其道而行，是否睿智，時間會給出答案。

大陸官方多次無預警對台灣農產品實施禁令，確實造成台灣農民極大困擾及損失，嚴重傷害兩岸人民的情感。大陸官方想透過提高關稅、暫停輸入及政治認同等手段對民進黨政府施壓，效果有限，徒惹民怨，應立即停止並採取補救措施，否則再多惠台措施都難以收攏民心。

近年，大陸農產品進口來源更加多元，當地消費者也有更多選擇。台灣生產的農產品，絕大多數在大陸都能找到同質或替代性產品，並非必需品。兩岸農產貿易若真的脫鉤斷鏈，對大陸的影響相對較小。何況，目前國內農產品的種植品質和技術，尚未能完全符合全球高端市場需求，也未見政府有壯士斷腕的決心。貿然切割大陸市場，恐「傷敵八百、自損一千」。分散風險和建立兩岸農產貿易風險管控機制確有必要，惟須謀定而後動。