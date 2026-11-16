APEC峰會即將登場 外交部：施振榮預計18日出發

亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將於中國大陸深圳登場，賴清德總統敦請宏碁創辦人施振榮作為代表出席，外交部今表示，領袖代表施振榮伉儷將率團於11月18日出發。

今年的APEC峰會將於11月18日至19日在中國大陸深圳舉行，主題為「構建亞太共同體，共謀繁榮」。今年是中國在暌違12年後第三度擔任APEC主辦經濟體。

總統府日前舉行「2026『亞太經濟合作經濟領袖會議』代表團行前記者會」，賴總統感謝施振榮再次擔任我國領袖代表，出席今年經濟領袖會議。賴總統期許施振榮向各國領袖及國際社群傳達台灣三項重要主張，包括積極參與APEC事務、推動全球科技合作及打造韌性可靠AI科技供應鏈，以及深化與重要夥伴國的合作，讓台灣的聲音被世界聽見，並共同維護區域繁榮與穩定，加速區域經貿整合與發展。

至於施振榮何時出發？外交部指出，領袖代表施振榮伉儷將率團於11月18日出發，相關細節確認後，會適時對外說明。