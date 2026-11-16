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邱進益拋2032兩岸統一貨幣 藍青年：堅決反對「被統」框架論述

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國⺠黨前發言人、 「新共和通訊」智庫共同創辦人林家興。圖／取自林家興臉書
國⺠黨前發言人、 「新共和通訊」智庫共同創辦人林家興。圖／取自林家興臉書

國民黨前立委丁守中、考試院前院長關中日前與280名專家學者共同連署「兩岸和平倡議」，海基會前副董事長邱進益更提出「統一十年進程」。國⺠黨前發言人、 「新共和通訊」智庫共同創辦人林家興表示，強烈反對這種模糊不清、幾乎傾向對岸的「被統」框架論述，絕對堅決捍衛中華民國主權獨立、捍衛民主自由體制。

丁守中、關中今發聲明強調，280連署人只強調和平，用對話代替對抗，不談統獨，邱進益發言不代表連署人共識。

林家興表示，樂見這樣的澄清，黨內要選舉的人以及民意派、年輕一輩的人，都強烈反對邱進益這些所謂統一進程的發言，更可笑的是許多網友指出，發言當事人的小孩都在歐美，大罵：「你要我們當中國PRC人？」

林家興說，這樣的發言也讓年輕世代與中間選民對國民黨產生更糟糕的誤解與惡感，在選舉前實在是十分敗票的行為；如果主辦單位再不澄清處理，只怕本來有一群藍營民代與年輕人要衝出來對長輩們不好意思了。

林家興重申，絕對強烈反對什麼「統一十年進程」這種模糊不清、幾乎傾向對岸的「被統」框架論述，絕對堅決捍衛中華民國主權獨立、捍衛民主自由體制；兩岸可以交流對話，前提是中華民國與民主自由，絕對不能有妥協退讓。

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