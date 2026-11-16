快訊

影／台北101點燈「台灣♡JENSEN」 科技業出資力挺黃仁勳

洋流船隊遭爆往淡水河大量灑冥紙 洪孟楷轟：沈伯洋欠鄉親一個道歉

翡翠水庫放光電板？柯文哲：對水庫環保要求特別高 是市長基本認知

影／柯文哲自嘲朝廷欽差要犯 出牢房其他人得面壁

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）涉及京華城相關弊案，高等法院下午再度開庭，第二度傳喚柯文哲到庭訊問。庭訊結束後柯文哲受訪表示，在遭羈押禁見期間，柯外出其他人得蹲著面壁一事，柯忍不住情緒紅了眼眶、鼻子哽咽，並與妻子陳佩琪（右）相擁而泣。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左）涉及京華城相關弊案，高等法院下午再度開庭，第二度傳喚柯文哲到庭訊問。庭訊結束後柯文哲受訪表示，在遭羈押禁見期間，柯外出其他人得蹲著面壁一事，柯忍不住情緒紅了眼眶、鼻子哽咽，並與妻子陳佩琪（右）相擁而泣。記者黃義書／攝影

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，涉及京華城相關弊案一審遭重判17年，案件上訴二審，高等法院下午三點再度開庭，第二度傳喚柯文哲到庭訊問。

庭受柯文哲先是對司法的制度提出批評。最後，就去年柯文哲獲具保離開台北看守所時，曾自嘲自己像「朝廷要犯」，並向媒體描述他在遭羈押禁見期間，只要一離開牢房在走廊上走動，其他人都要「暫停、面壁不准看」。就此柯文哲曾透過媒體陳述此事，但外界都不相信。

就此，柯文哲面對訪問再度提及此事，指柯文哲出牢房的時候「大家都要面壁不能看」經一名網紅Toyz，剛出獄時爆料說他其實自己在台北看守所的時間重疊。證實了其實柯只要一出來，其實其他人真的都要面壁。

就此柯文哲表示，也不曉得當時如何，也許自己是「朝廷欽差要犯」。接著柯文哲便哽咽說不出話來。

在旁陳佩琪拉著柯文哲說，不想講的話就不用講。此時旁邊喊起阿伯的加油聲，隨即柯文哲轉身與陳佩琪傷心黯然離開，結束訪問。

民眾黨前主席柯文哲，涉及京華城相關弊案，高等法院下午三點再度開庭，第二度傳喚柯文哲到庭訊問。庭訊結束後，柯文哲對外發表聲明批評司法不公。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲，涉及京華城相關弊案，高等法院下午三點再度開庭，第二度傳喚柯文哲到庭訊問。庭訊結束後，柯文哲對外發表聲明批評司法不公。記者黃義書／攝影

柯文哲 京華城 弊案

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

相關新聞

邱進益喊推「統一十年進程」惹議 關中、丁守中：個人意見非共識

國民黨前立委丁守中、考試院前院長關中日前舉辦「紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會」，藍營專家學者共同連署「兩岸和平倡議」，海基會前副董事長邱進益更提出「統一十年進程」，引發輿論抨擊。丁守中、關中今強調，280位連署人只強調和平，用對話代替對抗，不談統獨，邱進益發言不代表連署人共識。

藍營大老拋「統一十年進程」 民進黨：國民黨中央應說清楚是否認同

國民黨前立委丁守中、考試院前院長關中日前和平倡議，海基會前副董事長邱進益因提出統一十年進程，引發輿論抨擊。民進黨今天要求國民黨表態是否認同，並強調任何以和平為名的政治主張，都不能迴避背後的制度風險與代價，更不能犧牲台灣人民決定自身前途的權利。

急診壅塞別全怪醫界 棒子與紅蘿蔔失靈 分級醫療淪空談

醫學中心急診壅塞眾所皆知，專家分析原因，包括護理人力短缺，導致病床數降載，無法讓急診病人及時住院，且超高齡社會下，老年人口愈來愈多，急症、慢性病夾擊，醫療需求增加，民眾又對醫學中心「情有獨鍾」，但更令人憂心的是，年輕醫師不願投入急重症科別，影響醫療量能。

揭16億補助遭文化部批言論審查 邱鎮軍轟：納稅人的錢不能監督？

國民黨立委邱鎮軍昨天揭露，根據政府公開資料，大罷免及「洋流」相關參與者與單位，涉及逾16億元政府補助及標案經費，質疑是「合法黃金飯」；文化部則說，將補助與後續政治言論連結，時序及邏輯都不合理，形同言論審查。邱鎮軍今天再批，政府補助花的是納稅人的錢，人民難道無權監督？文化部一面稱補助可受公評，一面卻指控言論審查，根本是雙重標準。

中央要求翡翠水庫種光電公文曝...北市府：第1年已依法拒 連3年來問

有民眾被街訪表態，挺蔣萬安的理由，是因蔣三度擋下翡翠水庫設置光電板，北市府今也還原中央2022至2024年連續三年發文北市府盤點種電過程，市長蔣萬安去年也在議會被問及此事，蔣明確表達，翡翠水庫依法就是不准設置光電板。

翡翠水庫中央想種光電板 柳采葳：雙北喝重金屬水沈伯洋你認同嗎？

有民眾被街訪表態，挺蔣萬安的理由，是因蔣三度擋下翡翠水庫在水源保護區設置光電板。國民黨北市議員柳采葳也問民進黨候選人沈伯洋，「烏山頭、阿公店被光電塞滿還不夠，歪腦筋動到大台北水源頭？」、「綠能走火入魔要雙北600萬人喝重金屬水？沈伯洋你認同嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。