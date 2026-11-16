擁核指重啟3原則已具備 反核批核電廠「不是說開就開」

中選會舉辦廢除非核家園公投第3場意見發表會。正方指出台灣早已具備重啟核電的3原則，且廢核反而增加天然氣使用；反方批評核電廠並不是一個大型的行動電源，不是說開就開。

全國性公民投票案第22案將於28日投票，公投主文為「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」，中央選舉委員會今天舉辦第3場意見發表會。

正方代表、核能流言終結者創辦人黃士修表示，賴清德總統日前已提出重啟核二、核三；至於核安無虞、核廢有解、社會共識等「重啟核電3原則」，核安標準由美國核管會認證、高階核廢料最終處置技術也由美國協助處理，社會共識歷經多次公投與民調早已具備。

黃士修批評，反核宣稱電價要反映燃料成本。但也正是因為廢核，才要燒這麼多天然氣；「台積電需要RE100綠電」，但現在核電歸零，台積電用的電有9成是高碳排的火力髒電；現在聯合國和國際大廠要的是有核能在內的「（24/7 Carbon-Free Electricity, 簡稱24/7 CFE）」。

反方代表、小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲說，正方公投理由混亂、複雜，要「重啟核四」、「興建大型機組」與「引進小型模組化反應爐（Small Modular Reactor，簡稱SMR）」，卻未說明具體選擇哪一種、選址何處、預算多少、電費影響及完工時程。

沈佩玲以自身防災士的專業提醒，整個電網系統有韌性、有應變防災的規劃，才是真正需要的電力，而非單純多蓋一座核電廠；核電廠並非大型的行動電源，不是說開就開，戰爭時核電廠的冷卻系統與輸電線路能否維持運作、人員能否安全到職，都是需要考慮的。