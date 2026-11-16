批賴清德非核家園不敢挺 陳以信：怕得罪反核選民才派官員擋公投？

廢除「非核家園」公投舉行第二場意見發表會日前落幕，國民黨文傳會主委陳以信今指出，行政院派出經濟部常務次長賴建信擔任反方代表，卻始終沒有明確表態支持非核家園，反而承認政府對核電保持開放態度，台電也已進行核電重啟評估。陳以信質疑，行政院一方面開放核電重啟，一方面反對廢除非核家園，究竟要把台灣帶往哪一種能源政策？

陳以信指出，賴建信反覆強調核電重啟已有法定程序，質疑公投沒有必要；既然行政院認為不需要透過公投處理，為何不自己提出院版修法，刪除「環境基本法」中的非核家園規定？如果政府認為非核家園應該保留，為何反方代表又不敢公開捍衛？

陳以信抨擊，行政院擔心公開放棄非核家園，會得罪長期支持反核的選民，因此一方面向產業界釋出核電重啟訊號，一方面又向反核選民維持反方姿態，這是政府選舉考量下，愚弄國人欺騙選票的兩面手法。

陳以信要求賴清德總統與卓榮泰院長明確回答三個問題：第一，行政院到底還支不支持非核家園？第二，如果認為非核家園不必堅持，為何不主動提案修法？第三，既然已開放核電重啟，為何還要派代表反對廢除非核家園？

陳以信指出，公投辯論今天進行第三場，未來還有兩場辯論，他呼籲賴清德與卓榮泰應該親自上場，親自為他們推動多年的「非核家園」辯護才對。