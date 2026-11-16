藍營大老拋「統一十年進程」 民進黨：國民黨中央應說清楚是否認同

國民黨前立委丁守中、考試院前院長關中日前和平倡議，海基會前副董事長邱進益因提出統一十年進程，引發輿論抨擊。民進黨今天要求國民黨表態是否認同，並強調任何以和平為名的政治主張，都不能迴避背後的制度風險與代價，更不能犧牲台灣人民決定自身前途的權利。

民進黨發言人吳崢指出，這場由國民黨前立委丁守中、前考試院長關中等人主辦的「紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會」，包括王金平、前行政院長陳冲、前國安會秘書長蘇起等人皆受邀出席。會中邱進益更提出所謂「統一十年進程」，規劃於2030年建立兩岸共同市場、2032年推動兩岸統一貨幣，並於2036年進入最後政治協商，包含聯邦制、一國兩制或一國一制都是選項。

吳崢表示，回顧歷史，從1951年西藏《十七條協定》到香港「五十年不變」的保證，中國最終都未能信守承諾，顯示在缺乏外部制衡的威權體制下，政治承諾難以獲得制度保障。台灣一旦進入「一國兩制」框架，不僅將失去對等談判的空間，更難以確保自身的民主自由與基本權利，更遑論「一國一制」的政治安排。

吳崢進一步指出，根據陸委會今年5月公布的民調，79.7%的台灣民眾不贊成「一國兩制」，另有87.1%不接受為了所謂「和平統一」而讓共產黨統治、失去民主自由，充分反映台灣社會對民主制度的堅定立場。歷史經驗與民調數據都清楚顯示，真正的和平無法靠單方面妥協換取，更不能以犧牲主權與民主自由為代價。兩岸主張攸關國家前途，國民黨中央應向台灣社會說清楚、講明白，究竟是否認同邱進益提出的統一進程與政治路線？

吳崢說，在自由民主的台灣，公開討論兩岸路線是言論自由的展現，涉及國家前途與制度改變的主張，必須正視歷史教訓、客觀現實及台灣主流民意，不能忽視背後潛藏的制度風險。

此外，台北市長蔣萬安、台中市長候選人江啟臣也致贈花籃表達祝賀。吳崢質疑，兩人是否認同大會提出的相關政治主張？呼籲相關政治人物正面回應，向台灣社會清楚說明立場。台灣的未來只能由台灣人民共同決定，民主自由更不是可以交換的談判籌碼。任何以和平為名的政治主張，都不能迴避背後的制度風險與代價，更不能犧牲台灣人民決定自身前途的權利。