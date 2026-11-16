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邱進益喊推「統一十年進程」惹議 關中、丁守中：個人意見非共識

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會成立大會12日舉行，前考試院長關中（中）、前立委丁守中（右三）、前立法院長王金平（左三）、前行政院長陳冲（右二）、前陸委會主委蘇起（右一）等人出席，兩岸和平倡議成立宗旨宗旨與使命，以兩岸和平為最高優先，反對戰爭與對抗。聯合報系資料照
紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會成立大會12日舉行，前考試院長關中（中）、前立委丁守中（右三）、前立法院長王金平（左三）、前行政院長陳冲（右二）、前陸委會主委蘇起（右一）等人出席，兩岸和平倡議成立宗旨宗旨與使命，以兩岸和平為最高優先，反對戰爭與對抗。聯合報系資料照

國民黨前立委丁守中、考試院前院長關中日前舉辦「紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會」，藍營專家學者共同連署「兩岸和平倡議」，海基會前副董事長邱進更提出「統一十年進程」，引發輿論抨擊。丁守中、關中今強調，280位連署人只強調和平，用對話代替對抗，不談統獨，邱進益發言不代表連署人共識。

邱進益在發言時指出，兩岸緊張關係，與1996年台海飛彈危機時相比有過之而無不及，因此對於「兩岸和平倡議」，他主張進一步改為「兩岸和平融合10年倡議」，2030年共同市場、2036年展開政治協商、邁向統一，為兩岸找到具體出路。

兩岸和平倡議發起人關中、丁守中均重申，此次和平倡議大會一開場，就特別強調兩岸和平倡議「只強調和平，用對話代替對抗，不談統獨」，邱進益講的完全是他個人意見，與280位發起人的共識無關。

關中 丁守中 兩岸和平

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