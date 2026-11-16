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揭16億補助遭文化部批言論審查 邱鎮軍轟：納稅人的錢不能監督？

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委邱鎮軍表示，文化部一面稱補助可受公評，一面卻指控言論審查，根本是雙重標準。聯合報系資料照
國民黨立委邱鎮軍表示，文化部一面稱補助可受公評，一面卻指控言論審查，根本是雙重標準。聯合報系資料照

國民黨立委邱鎮軍昨天揭露，根據政府公開資料，大罷免及「洋流」相關參與者與單位，涉及逾16億元政府補助及標案經費，質疑是「合法黃金飯」；文化部則說，將補助與後續政治言論連結，時序及邏輯都不合理，形同言論審查。邱鎮軍今天再批，政府補助花的是納稅人的錢，人民難道無權監督？文化部一面稱補助可受公評，一面卻指控言論審查，根本是雙重標準。

邱鎮軍表示，用納稅人的錢補助，人民難道沒有權利知道嗎？這是哪個朝代的封建思想？他指出，自己將至少16億元政府補助、標案與大罷免、「洋流」相關參與者的關聯公開告訴大家，文化部卻說這是「言論審查」，那還真要感謝文化部，承認這些紀錄與關聯確實存在。他批評，文化部一面說「可受公評」，一面又把整理公開資料說成「言論審查」，這種雙標邏輯，才是對公共監督最狹隘的理解。

邱鎮軍指出，文化部說，把獲補助者與後續言論連在一起「時序及邏輯都不合理」，可問題是，政府補助與標案花的都是納稅人的公帑，人民本來就有權檢視錢流向哪裡、產生什麼後續效應。文化部只用一句「不合理」就想迴避公開檢驗，這才叫心虛。

邱鎮軍提到，文化部說，把補助與言論擺在一起看「形同言論審查」。但反過來問，既然名單、評審、結案報告全都公開，那文化部到底在怕什麼？怕人民把補助名單和政治行動放在一起檢視嗎？真正該說清楚的是，這套制度有沒有變成「拿錢者自我審查、沒拿錢者被邊緣化」的結構性問題。動不動就扣人「言論審查」的大帽子，根本是在轉移焦點。

邱鎮軍表示，文化部說「文化永遠走在政治前面」，這句話很好聽。但文化補助的預算怎麼編、評審找誰當、標案發給誰，哪一項不是政治決定？拿「文化歸文化」這種漂亮話當包裝，掩蓋資源分配背後的政治性，才是把文化工作者當成擋箭牌和遮羞布。另外，文化部對「文化預算成為熱門關鍵字」表達深切遺憾。但預算會成為熱門關鍵字，正是因為人民想知道血汗錢去哪了。文化部真正該遺憾的，是制度透明度不夠、無法說服納稅人，而不是遺憾自己被監督。

邱鎮軍批評，在民進黨執政下，民進黨哪一筆預算不是「依法辦理」、哪一個標案不是「一切合法」？只是納稅人很好奇，當「合法」成了最無敵的護身符，究竟是文化走在政治前面，還是政治早就把文化算得清清楚楚？

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