中央要求翡翠水庫種光電公文曝...北市府：第1年已依法拒 連3年來問

有民眾被街訪表態，挺蔣萬安的理由，是因蔣三度擋下翡翠水庫設置光電板，北市府今也還原中央2022至2024年連續三年發文北市府盤點種電過程，市長蔣萬安去年也在議會被問及此事，蔣明確表達，翡翠水庫依法就是不准設置光電板。

根據市府與中央經濟部水利署公文顯示，經濟部水利署分別於2022年3月21日（經水源字第11115024460號函）、2023年12月18日（經水源字第11215126190號函）、2024年12月10日（經水源字第11315139930 號函）連續三年，通函詢問北市府可否設置太陽能光電設施。

台北市副市長張溫德表示，水利署2022年的公文詢問北市府提到，要北市府盤點翡翠水庫管理範圍能否擴充光電太陽能設施，不論屋頂型、地面型等，並回報可設置的範圍，若無法擴充也要詳述原因。

張溫德說，北市府第一年的回文就清楚告知，翡翠水庫基於水源保護，蓄水範圍不受理非水庫蓄水行為使用，甚至也提到依照都市計畫法、水利法等雙重規定，禁止太陽能光電板設置，並水庫營運以來不曾設置過，未來也不會設置。

結果張說，經濟部水利署隔年2023年12月18日再度通函北市府，公文內容也是要求盤點設置，不能也要說明理由，北市府同樣回文依法水源特定區，依照都市計畫法等嚴格管制，甚至連開放觀光船都不行；想不到水利署2024年12月10日又在來函，連續三年來文要翡翠水庫盤點設置太陽能光電板，同樣被市府回絕。

府內人士坦言，翡翠水庫是供應大台北地區600萬人口的重要用水設施，若設置光電板，一旦發生有光電板設施損壞造成水質汙染，都將影響大台北民眾生命健康，甚至翡翠水庫是全國最優質水庫，屬於最優良的「貧氧」等級，對生態、涵氧量、汙染都嚴格把關，所以北市府的態度，光電板與水庫涵養水質是不能相容，絕對不會允許設置光電設施。

台北市長蔣萬安去年10月，也在議會分別被議員張斯綱、曾獻瑩等人質詢到翡翠水庫設置光電板議題，蔣萬安當時也明確表達，翡翠水庫依法就是不准設置光電板。

北市府今也還原中央2022至2024年連續三年發文北市府盤點種電過程，市長蔣萬安去年也在議會被問及此事，蔣明確表達，翡翠水庫依法就是不准設置光電板。圖／北市府提供

北市府今也還原中央2022至2024年連續三年發文北市府盤點種電過程，市長蔣萬安去年也在議會被問及此事，蔣明確表達，翡翠水庫依法就是不准設置光電板。圖／北市府提供