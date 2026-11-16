翡翠水庫中央想種光電板 柳采葳：雙北喝重金屬水沈伯洋你認同嗎？

有民眾被街訪表態，挺蔣萬安的理由，是因蔣三度擋下翡翠水庫在水源保護區設置光電板。國民黨北市議員柳采葳也問民進黨候選人沈伯洋，「烏山頭、阿公店被光電塞滿還不夠，歪腦筋動到大台北水源頭？」、「綠能走火入魔要雙北600萬人喝重金屬水？沈伯洋你認同嗎？」

柳采葳說，民進黨為了填補自己搞砸的能源大黑洞，真的已經走火入魔到毫無人性，經濟部水利署竟然從民國111年、112年到113年，連續三年、每年都發公文到台北市政府，死皮賴臉地逼問翡翠水庫能不能裝太陽光電板！面對中央像催命符一樣年年來試探施壓，蔣萬安市長在議會斬釘截鐵、霸氣回絕：「依法翡翠水庫是不可以，我們絕對不准！」

柳說，法規明文禁止，中央連寄3年公文試探，根本賊心不死！翡翠水庫是大台北600萬人的救命水源！受都市計畫法台北水源特定區與水利法「雙重法規管制」，蓄水範圍內一般浮具、船隻航行都全面禁止，更白紙黑字明定不受理任何開發使用申請！既然依法不能設，為什麼不在一開始就把民生飲用水庫剔除？年年發函測風向，難道只要台北市稍微軟弱一點，你們就要把光電板硬塞進翡翠水庫嗎？

「烏山頭、阿公店水庫被光電塞滿，現在連大台北最後的淨土都敢肖想？」柳采葳說，看看民進黨執政的中南部，台南烏山頭水庫、高雄阿公店水庫水面上全被鋪滿了密密麻麻的光電板！當地鄉親每天提心吊膽，只要颱風破損掉進水裡，重金屬與化學物質就可能滲入日常用水！

「民進黨因為神主牌『非核家園』徹底破產，整座山挖掉去鋪光電、在珍貴藻礁上蓋接收站！大台北市民每天打開水龍頭要喝的水，憑什麼要當你們民進黨光電發大財的白老鼠？」柳也喊話沈伯洋請正面回答！如果中央再來函，你敢不敢對卓榮泰喊「絕對不准？」

柳說，蔣萬安市長延續歷任市長的堅持，面對中央施壓寸步不讓，三次堅決回絕，才替我們死守住乾淨的自來水！如果未來中央第四度發函要求在翡翠水庫蓋光電，你敢不敢像蔣萬安市長一樣「絕對不准」還是你會立刻跪下配合黨意，把雙北600萬人的健康雙手奉上？顧好一庫清水，勝過民進黨滿嘴走火入魔的綠能謊言！沈伯洋你到底敢不敢承諾翡翠水庫「永不設光電」？