聽新聞
0:00 / 0:00
遭控受對岸操控質詢、摸底無黨籍立委 高金素梅：無稽之談
自由時報報導，檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉共諜案時查出，對岸高層曾下達「要見真神」指令，要求高金摸底無黨籍立委，還操控高金在立院質詢駐日代表並配合對日抗議。高金素梅今天未正面回應，僅反問「我今天質詢也是人家指控？」，並稱刺探無黨籍立委的說法是無稽之談。
報導內容指出，檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉共諜案時查出，高金前辦公室主任張俊傑早在30多年前就遭吸收並潛伏原鄉，不僅仿中共「一個機構、兩塊牌子」編制，讓統戰組織寄生國會，更安排高金與助理赴中受訓。
報導提到，對岸高層曾下達「要見真神」指令，要求高金摸底無黨籍立委，還操控高金在立院質詢駐日代表並配合對日抗議。
對於相關指控，高金素梅上午結束立法院內政委員會質詢後並未正面回應，面對媒體追問是否曾密會對岸領導人？質詢是否受對岸指示，她反問「你覺得我今天質詢也是人家指控嗎？看我在立法院的質詢就好」，隨即快步離去。
媒體再追問，她是否曾幫對岸刺探其他無黨籍的民意代表嗎？高金素梅給出四字回應，強調這是「無稽之談」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。