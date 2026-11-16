遭控受對岸操控質詢、摸底無黨籍立委 高金素梅：無稽之談

自由時報報導，檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉共諜案時查出，對岸高層曾下達「要見真神」指令，要求高金摸底無黨籍立委，還操控高金在立院質詢駐日代表並配合對日抗議。高金素梅今天未正面回應，僅反問「我今天質詢也是人家指控？」，並稱刺探無黨籍立委的說法是無稽之談。

報導內容指出，檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉共諜案時查出，高金前辦公室主任張俊傑早在30多年前就遭吸收並潛伏原鄉，不僅仿中共「一個機構、兩塊牌子」編制，讓統戰組織寄生國會，更安排高金與助理赴中受訓。

報導提到，對岸高層曾下達「要見真神」指令，要求高金摸底無黨籍立委，還操控高金在立院質詢駐日代表並配合對日抗議。

對於相關指控，高金素梅上午結束立法院內政委員會質詢後並未正面回應，面對媒體追問是否曾密會對岸領導人？質詢是否受對岸指示，她反問「你覺得我今天質詢也是人家指控嗎？看我在立法院的質詢就好」，隨即快步離去。

媒體再追問，她是否曾幫對岸刺探其他無黨籍的民意代表嗎？高金素梅給出四字回應，強調這是「無稽之談」。