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藍拚普發2萬20日三讀 民進黨團：增加朝野對抗

中央社／ 台北16日電

國民黨立法院黨團提出普發現金新台幣2萬元的全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案，力拚20日立法院會闖關三讀。民進黨團幹事長莊瑞雄今天表示，不舉債、不違反權力分立，提出財源是民進黨立場，涉及這麼多爭議的法案要闖關，徒增朝野對抗，意義不大。

總統賴清德日前宣布明年普發現金1萬元後，國民黨隨即加碼到2萬元修法，法案預計17日朝野協商，在野黨有意在20日院會三讀通過。

面對在野黨揚言將在20日立法院會闖關，莊瑞雄上午在立法院的黨團輿情回應記者會表示，法案在國會裡用闖的，好像逼人就範，這就不會順。

莊瑞雄說，在選前企圖用舉債來發紅包，錢從哪裡來，這是在野黨第一個沒講清楚的地方。第二是國民黨團總召傅崐萁搶著當行政院長，搶得幫行政院排錢怎麼花，違反權力分立。

莊瑞雄指出，民進黨主張不能舉債、不能違反權力分立，找到長期的財源。立院當然可以提案，但提案完之後，不能選前開一張支票，然後把帳單寄給行政院。

莊瑞雄說，行政部門提出的是1萬元，在野黨要求多發2萬元，那就是要發3萬元，預算將超過7000億元，但錢不會從天上掉下來，選舉剩下12天，也許國民黨最近可以好好地觀察，全台各地都會下雨，看雨下下來的，是水滴，還是金條。

莊瑞雄表示，選舉的支票，聽起來很動人，但涉及到國家財政的穩定，不能舉債、不能去排擠到各部會的施政，這民眾都很清楚。把錢，把賸餘的錢，投入到長照、教育，或經濟發展，這也是全民共享。在野黨要選前發紅包的心思，大家都也清楚，重點是老百姓到底會不會買單。這些爭議若不講清楚，只是增加朝野間的對抗，意義就不大。

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