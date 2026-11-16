快訊

黃仁勳從華府局外人變川普麻吉！美媒還原白宮初見 2點打動川普

星巴克大杯買1送1！限時4天「4款飲品」雙杯組115元起 會員每杯最低58元

黃仁勳下台衝擊台股暴跌逾2,000點有解嗎？分析師曝復出三部曲

聽新聞
0:00 / 0:00

女網友造謠沈伯洋火速遭查辦 徐巧芯：被抹黑吃霸王餐卻沒下文

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯指出，台北市長蔣萬安被抹黑「白吃白喝」，報警後卻遲遲未見偵辦動作，質疑檢調辦案標準不一。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯指出，台北市長蔣萬安被抹黑「白吃白喝」，報警後卻遲遲未見偵辦動作，質疑檢調辦案標準不一。聯合報系資料照

一名黃姓女網友因涉嫌散播民進黨台北市長候選人沈伯洋上摩鐵的不實訊息，遭檢方諭令20萬元交保並限制出境、出海。國民黨立委徐巧芯表示，選舉最後關頭散播謠言確實不妥，但台北市長蔣萬安被抹黑「白吃白喝」，報警後卻遲遲未見偵辦動作，質疑檢調辦案標準不一。

台北市調查處指出，沈伯洋提告後，14日報請台北地檢署檢察官高肇佑指揮偵辦，當天下午搜索黃女住處並約談。黃女昨天到案後坦承貼文內容造假，隨後移送北檢複訊，檢方今天凌晨諭令20萬元交保，並限制出境、出海。調查局也提供黃女在Threads上的貼文截圖，指出其涉嫌散播沈伯洋私德相關不實訊息，涉及違反「公職人員選舉罷免法」意圖使人不當選而傳播不實之事罪嫌。

徐巧芯表示，造謠沈伯洋上摩鐵的人秒被抓，這個她並不反對，在選舉最後關頭製造謠言確實非常不妥。但無論是4年前她與蔣萬安等人被散播不實訊息，或是今年民進黨台北市議員許淑華聲稱他們「白吃白喝」、抹黑吃霸王餐，明明當下就已報警，卻始終未見檢調有所動作。

徐巧芯指出，蔣萬安今天呼籲檢調應有一致的辦案標準，不能碰到綠色就卻步，她認同喊「沒錯！造謠者也不道歉，檢調也不作為，這樣的司法有誰能信任？」

沈伯洋 徐巧芯 霸王餐

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋「上摩鐵」案火速偵辦、霸王餐案呢？蔣萬安轟「別碰綠就卻步」

【重磅快評】網傳沈伯洋不利言論馬上抓 許淑華抹黑蔣萬安卻沒事

沈伯洋提告當天就辦 楊智伃：檢調要約談已造謠2天的許淑華了嗎？

影／女網友自稱媒體 造假沈伯洋上摩鐵假訊息 調查局火速逮人送辦

相關新聞

個資外洩頻傳...個資會明年籌備預算編1.7億 張惇涵籲立院速審組織法

外交部領事事務局、台北市工務局及多家民間企業，近期接連傳出遭駭客攻擊與個資外洩事件。行政院秘書長張惇涵今天呼籲立法院，盼盡速通過個資保護委員會組織法；另針對新興詐騙頻傳，他說，明年「打詐3.0」將透過AI工具分析詐騙新形態，也會將虛擬資產詐騙納入重點。

女網友造謠沈伯洋火速遭查辦 徐巧芯：被抹黑吃霸王餐卻沒下文

一名黃姓女網友因涉嫌散播民進黨台北市長候選人沈伯洋上摩鐵的不實訊息，遭檢方諭令20萬元交保並限制出境、出海。國民黨立委徐巧芯表示，選舉最後關頭散播謠言確實不妥，但台北市長蔣萬安被抹黑「白吃白喝」，報警後卻遲遲未見偵辦動作，質疑檢調辦案標準不一。

立委批16億文化補助成「合法黃金飯」 文化部反擊：形同言論審查

國民黨立委邱鎮軍在臉書撰文表示，根據2016到2026年11月的政府公開資料，大罷免和洋流參與者獲政府經費逾16億，形容是「合法黃金飯」。對此，文化部表示，各項補助及政府標案也有法規及制度依循，一切皆公正公開，可受公評。而將獲補助者及得標者與後續的言論、表意等進行連結，在時序及邏輯上都明顯不合理，更形同言論審查。

普發現金2萬藍黨團周五拚三讀 綠黨團批選前開支票

國民黨立院黨團目標在20日三讀通過「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，立法院當然可以提案，但不能選前開支票，帳單全部寄給行政院，強調「錢不會從天上掉下來」。

公教跟進育兒留停放寬、產假延長？政院允：2周內完成辦法修訂

立法院日前三讀攸關育兒留停、延長產假等修法，針對公教人員能否比照辦理，行政院秘書長張惇涵今天說，相關請假辦法將在2周內完成。

基泰大直案賴清德喊「沈伯洋處理會不一樣」 蔣萬安：這就是選舉語言

基泰大直案近期再成台北市長選戰攻防焦點。總統賴清德昨批評，現任台北市長蔣萬安可以接受施工圖遭掩埋的說法，是沒有把市民放在心上，「若交由沈伯洋處理絕對不一樣」。蔣萬安今回應，監察院經市府回覆、解釋後已調查結案，檢調也根據查扣資料及相關證據提起起訴，認為這都是非常客觀的事實，「賴總統還要用這樣的說法我認為就是選舉語言」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。