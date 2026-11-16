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女網友造謠沈伯洋火速遭查辦 徐巧芯：被抹黑吃霸王餐卻沒下文
一名黃姓女網友因涉嫌散播民進黨台北市長候選人沈伯洋上摩鐵的不實訊息，遭檢方諭令20萬元交保並限制出境、出海。國民黨立委徐巧芯表示，選舉最後關頭散播謠言確實不妥，但台北市長蔣萬安被抹黑「白吃白喝」，報警後卻遲遲未見偵辦動作，質疑檢調辦案標準不一。
台北市調查處指出，沈伯洋提告後，14日報請台北地檢署檢察官高肇佑指揮偵辦，當天下午搜索黃女住處並約談。黃女昨天到案後坦承貼文內容造假，隨後移送北檢複訊，檢方今天凌晨諭令20萬元交保，並限制出境、出海。調查局也提供黃女在Threads上的貼文截圖，指出其涉嫌散播沈伯洋私德相關不實訊息，涉及違反「公職人員選舉罷免法」意圖使人不當選而傳播不實之事罪嫌。
徐巧芯表示，造謠沈伯洋上摩鐵的人秒被抓，這個她並不反對，在選舉最後關頭製造謠言確實非常不妥。但無論是4年前她與蔣萬安等人被散播不實訊息，或是今年民進黨台北市議員許淑華聲稱他們「白吃白喝」、抹黑吃霸王餐，明明當下就已報警，卻始終未見檢調有所動作。
徐巧芯指出，蔣萬安今天呼籲檢調應有一致的辦案標準，不能碰到綠色就卻步，她認同喊「沒錯！造謠者也不道歉，檢調也不作為，這樣的司法有誰能信任？」
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