立委批16億文化補助成「合法黃金飯」 文化部反擊：形同言論審查

國民黨立委邱鎮軍在臉書撰文表示，根據2016到2026年11月的政府公開資料，大罷免和洋流參與者獲政府經費逾16億，形容是「合法黃金飯」。對此，文化部表示，各項補助及政府標案也有法規及制度依循，一切皆公正公開，可受公評。而將獲補助者及得標者與後續的言論、表意等進行連結，在時序及邏輯上都明顯不合理，更形同言論審查。

文化部表示，文化補助是不分政黨執政時皆存在的制度，也是世界各國對於保障人民文化基本權利的重要任務。為維持文化補助的公平、公正、公開，台灣除透過中介組織國藝會，維持與政府的臂距原則，同時，10年內更透過完整公開補助名單及補助額度、評審委員名單，以及嚴格的迴避制度、結案與審計等，確保各項補助的公正、透明。此外，針對政府標案，亦須依《政府採購法》及各項相關法規辦理，也須受嚴格的審計監督，都可受公評。

文化部強調，憲法保障言論自由，而各項補助及政府標案也有法規及制度依循，一切皆公正公開，而將獲補助者及得標者與後續的言論、表意等進行連結，在時序及邏輯上都明顯不合理，更形同言論審查，違反憲法保障所有人的表意自由。

文化部表示，面對近幾年文化預算成為熱門關鍵字，文化工作者更成為政治戰場上的箭靶，文化部表達深切遺憾。「文化永遠走在政治前面」，是台灣與世界歷史常見的規律，台灣因為對於多元的尊重及自由民主的開放態度，造就了台灣人多元豐沛的創作能量及珍貴的表意與言論自由。

文化部表示，政治的喧囂會因為時間而平淡，但唯有文化才能成為台灣在世界獨一無二的名片，就如立委所指的多個名單內人物或團體，其實早就帶著台灣文化走向世界。文化部仍懇切期盼，共同守護台灣珍貴的文化及自由多元的創作。