普發現金2萬藍黨團周五拚三讀 綠黨團批選前開支票

國民黨立院黨團目標在20日三讀通過「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，立法院當然可以提案，但不能選前開支票，帳單全部寄給行政院，強調「錢不會從天上掉下來」。

國民黨團力推普發現金兩萬元，預計17日邀朝野協商，力拚20日三讀，趕在月底九合一選舉前完成立法。莊瑞雄今表示，應該說明錢到底要從哪裡來，「長期的財源要從哪裡來？」

莊瑞雄說，立法院當然可以提案，但提完案後不能選前開一張支票，然後帳單全部都寄給行政院，並指出，行政部門提出的是普發民眾一萬元編列在年度預算中，在野黨又提出普發2萬元，以特別預算編列，那總共就是普發3萬元，這就要花超過7千億元，「錢不會從天上掉下來」。

莊瑞雄說，選舉的支票和紅利聽起來很動人，但涉及到整個國家財政的穩定，不能舉債，不能排擠到各部會的施政，認為民眾也清楚「你們這個法案就是要選舉前發紅包」、「要拐我手上這張選票」，重點是老百姓會不會買單。

莊瑞雄認為，如果面對這些質疑，在野黨不說清楚，就只是增加朝野之間的對抗，其意義就不大。