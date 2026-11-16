公教跟進育兒留停放寬、產假延長？政院允：2周內完成辦法修訂

立法院日前三讀攸關育兒留停、延長產假等修法，針對公教人員能否比照辦理，行政院秘書長張惇涵今天說，相關請假辦法將在2周內完成。

立法院日前三讀通過性別平等工作法與就業保險法部分條文修正，產假自現行8周延長至14周，陪產假延長到14天，並放寬育兒留職停薪申請期間至子女年滿9歲止；若雙親都領滿6個月津貼，可各再多領3個月，新制將從明年元旦起實施。

立法院內政委員會今天審查116年度中央政府總預算案行政院部分，民進黨立委黃捷質詢關注修法通過後，相關育兒大禮包的修法，公教人員是否全數比照辦理，張惇涵指出，修法除了主管機關勞動部，也牽涉人事行政總處、銓敘部、教育部等部會，相關請假辦法將在2周內完成。

黃捷接續提出，勞工的育兒留職停薪津貼，是以投保薪資8成計畫，公務員卻只用本俸計算，以薦任7職等為例，若全薪為6萬餘元，育兒留職停薪津貼只能領2萬餘元，等同實質拿到的不到5成，因此很多公務人員雖理解制度本意，卻都不敢請假，她詢問接下來是否考慮放寬，與勞工對齊。

張惇涵表示，先前有多次說過，公私部門薪資結構不同，牽涉層面廣泛，需要討論與研議。