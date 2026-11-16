【重磅快評】綠營新戰神搬出禮記、蔣經國也不會有收視率

藍營力推普發現金2萬元，民進黨新戰神行政院秘書長張惇涵今天態度放軟，稱政院有不增加舉債、不排擠政策、合法合憲三大原則，「選舉會過去，國家要永續」，呼籲選前良性溝通，集思廣益找最佳解方；其實張要的解方，藍白早就提出普發現金法制化及預算法修法，只是民進黨對「還稅於民」很感冒，認為行政權被侵犯，兩年多來不討論，選前一周又如何得出最佳解方？

張惇涵統計，立法院最近提出或通過多項大幅增加預算的法案，包括長者健保免費、老農津貼調整、國民年金加碼及普發2萬，合計增加政府支出約6000億元，約為今年度中央政府總預算17%到18%，是相當龐大的支出；以數字 而言，普發現金2萬元需約4714億元，是最大筆的支出，這也是張惇涵難得態度放軟的原因。

不過，張惇涵所提出的理由恐怕無法獲得說服藍白。他重提行政院編列預算原則，還搬出「禮記」稱「量入以為出」、前總統蔣經國擔任行政院長時曾說「不能拿買醋的錢來買醬油、憲法規定立法院若要增加大幅預算支出須經行政院同意等說法支持其論調，希望選前透過良性互動，集思廣益找到更好方法。

但朝野過去不能良性互動，癥結不就在行政院嗎？本屆立委就職後，藍委王鴻薇、賴士葆等人就率先提出普發現金法制化納入預算法修法草案。王主張設立超徵警戒線，當實徵數大於預算數3000億元時，應常態性辦理普發現金還稅於民，賴士葆提出百分比門檻版本，主張改以比例作為標準，明定實徵淨額達編列數120%時，應常態化普發現金。

如果民進黨政府當時可以「良性互動，集思廣益」的態度來面這個議題，如今可能就不必想方設法和在野陣營周 旋了。民進黨不想發二萬元，又不想落入拒絕分享經濟成長紅利的批評，特別是在投票前，任何決策都可能影響選票流動，張惇涵連禮記、蔣經國都請出來說理，實在很不像過去的民進黨。

普發現金，藍綠執政都會做，民進黨的頻率、次數更高。但民進黨的問題是當在野黨喊出還稅於民時，就感到渾身不自在。

蔡英文執政時，2022年九合一選舉大敗，當年稅收超徵4500億元，包括管碧玲、蔡易餘、羅致政、莊瑞雄等多名立委疾呼發現金一萬元，連時任台北市議員王世堅也曾公開喊話行政院應省去繁文縟節「還稅於民、趕快發現金」，最後蔡英文拍板在農曆年後普發6000元，當時行政院對外宣傳大量使用了「還稅於民」的說法。

但時隔一年，政府依然大幅超徵，當藍委們喊出「還稅於民 」時，財政部長莊翠雲竟改口表示，政府所有稅收皆依法徵收並納入國庫，現行制度並無所謂還稅於民的概念；行政院長卓榮泰更力陳立院侵犯行政權，批在野黨「錯誤屢試不爽」。

民進黨不僅中央換了位子就換了腦袋 ，在地方的政治攻防中，民進黨議員也紛紛以縣市政府稅收超徵或土地重劃有盈餘為由，要求藍營執政的縣市政府「還稅於民、普發現金」。卓榮泰、莊翠雲說沒有還稅於民這件事，卻又無視地方議員要索藍營首長普發現金，不是很矛盾嗎？

民進黨到了投票前夕才說要和在野黨良性互動、找解方，但如果早早同意推動法制化，以單年度稅收超徵數為標準，扣除債務還本與特別預算後，確認有實質歲計賸餘才啟動普發，合理來說應不會增加舉債、不排擠政策，合法又合憲，何進黨刻意不為，能期待張惇涵今日演出會有什麼好的收視率？