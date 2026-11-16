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個資外洩頻傳...個資會明年籌備預算編1.7億 張惇涵籲立院速審組織法

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵。記者余承翰／攝影
行政院秘書長張惇涵。記者余承翰／攝影

外交部領事事務局、台北市工務局及多家民間企業，近期接連傳出遭駭客攻擊與個資外洩事件。行政院秘書長張惇涵今天呼籲立法院，盼盡速通過個資保護委員會組織法；另針對新興詐騙頻傳，他說，明年「打詐3.0」將透過AI工具分析詐騙新形態，也會將虛擬資產詐騙納入重點。

立法院內政委員會今天審查116年度中央政府總預算案中行政院部分。行政院報告指出，明年針對個資保護委員會籌備業務，共編列1億7700萬元，主要辦理個人資料保護委員會籌設、個人資料保護政策制度及法制研商規畫、公務機關及非公務機關個人資料保護稽查及通報機制規畫。

此外，推動個資保護相關科技與應用模式研析、評估、發展、交流及推廣等支出，包括人事費8823萬9000元、業務費7390萬6000元、設備及投資1485萬5000元。整體預算較去年增列3371萬元。

國民黨立委張智倫質詢指出，近期個資外洩嚴重，中央單位、民間企業都遭殃，讓人民陷入恐懼，但行政院個資保護委員會至今還未成立，如何能讓國人安心？

張惇涵答詢時坦言，最近國內外個資案件相當多，政府會持續加強，他呼籲立法院盡速通過個資保護委員會組織法，在此之前，仍由各事業目的主管機關處理個資相關問題；此外，個資法規定，行政院各部會都要設置資安長及個資長，落實相關法令，也希望與民間合作，政府與民間協力推動個資相關法規。

張惇涵舉例，永豐銀在採取一定程度的處理措施後，已全數返還被害款項，其餘尚在偵辦中的個案，基於偵查不公開原則，不便針對細節多作說明。

張智倫追問，除了個資外洩事件，通訊軟體LINE、社群軟體Facebook帳戶盜用情況嚴重，比如「幫我小孩點讚」等手法，不少民眾因此被騙錢、個資遭洩露，他關注政府如何因應新應詐騙。

另外，張惇涵指出，打詐中心與LINE及各平台有合作。以LINE為例，去年刪除約7萬多個詐騙帳號，今年約刪除10餘萬到20餘萬個。明年度增加的預算中，有一大部分用於是打詐3.0，比如透過AI進行分析，搜尋、篩選詐騙新形態與類別，另也包含虛擬資產詐騙。

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