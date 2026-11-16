基泰大直案賴清德喊「沈伯洋處理會不一樣」 蔣萬安：這就是選舉語言

基泰大直案近期再成台北市長選戰攻防焦點。總統賴清德昨批評，現任台北市長蔣萬安可以接受施工圖遭掩埋的說法，是沒有把市民放在心上，「若交由沈伯洋處理絕對不一樣」。蔣萬安今回應，監察院經市府回覆、解釋後已調查結案，檢調也根據查扣資料及相關證據提起起訴，認為這都是非常客觀的事實，「賴總統還要用這樣的說法我認為就是選舉語言」。

蔣萬安今天上午跨區到新北市蘆洲，陪同國民黨新北市長候選人李四川車隊掃街，出發前接受媒體聯訪時，被連續追問基泰大直案。

賴清德昨天出席民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢活動時，批評基泰大直事故發生3年後，受災戶問題仍未妥善解決，並質疑市府接受施工圖在事故後遭泥漿、混凝土掩埋的說法，認為沒有將市民放在心上，也指出如果交由沈伯洋處理絕對不一樣。

對此，蔣萬安表示，這件事情監察院經過市府回覆、解釋說明後，也已調查結案；檢調則根據查扣的相關資料與證據提起起訴，「所以我想，這都是非常客觀的事實」。也抨擊賴清德用這樣的說法完全就是選舉語言。

監察院公開資料顯示，基泰大直案調查案目前狀態確實列為「已結案」；北市府也表示，案發後保存的建照核准圖及結構設計計算書均已提供檢調及專業鑑定機構，至於工地現場的施工圖，市府說法是事故發生後因緊急灌漿而遭掩埋。

媒體也追問，李正皓近日根據判決書內容質疑，施工圖並非只有工地現場一份，稱至少有4人可能持有相關圖說，並質疑市府是否積極配合監察院調查。蔣萬安表示，監察院已依市府回覆進行調查並結案，檢察官也依查扣的相關資料，包括建照圖資等進行偵辦，「這些也都非常清楚」。

另有媒體提及受災戶反映，申請財損補助時曾被要求提出單據，若無單據還須另外提供佐證。蔣萬安回應，市府當時要求基泰將款項匯入專戶，相關作業要點也寫得很清楚，受災戶申請相關補助「其實不需要附相關佐證資料，我們直接撥50萬元」。