造謠沈伯洋20萬交保金額與民進黨共諜一樣 藍營質疑司法雙標

民進黨台北市議員許淑華指控，台北市長蔣萬安赴饒河夜市掃街拜票時，在知名小吃店「東發號」吃霸王餐，夜市自治會澄清，市長幕僚用餐前已先支付2000元，委託協助付款。台北市議員楊植斗、議員候選人陳冠安今赴台北地檢署告發許淑華涉嫌違反選罷法、意圖使人不當選。陳冠安質疑，造謠沈伯洋的女網友遭20萬元交保，金額與過去共諜案相同，形同「大砲打小鳥」，司法對於涉及蔣萬安的不實指控，也應一視同仁、積極偵辦。

台北市議員楊植斗表示，議員詹為元第一時間提告許違反選罷法，意圖使人不當選，許仍不知悔改，用補充、受訪的方式，讓不實的謠言繼續在選舉期間傳播，已將許受訪及臉書上補充的相關文章等，提供為新事證。

楊植斗指出，有一種惡意叫做廖玉蕙、謝金河，這種惡意起碼還知道要道歉、認錯，道歉後在法律上去交換，判的刑度會稍微減輕；有一種惡意更深、更惡質，叫做沈伯洋、許淑華，不但惡意造謠，還拒不道歉，繼續讓謊言發酵，針對這樣惡意的謠言，應該要加重其刑。

議員候選人陳冠安指出，選舉剩下最後兩周，希望這些造謠抹黑，司法都能予以制裁，無論是對沈伯洋造謠，還是對蔣萬安，都要一視同仁，所有謠言都不應該被拿來進行政治攻防。

陳冠安表示，上周他們告發廖玉蕙，廖玉蕙是罪證確鑿的造謠，但迄今尚未看到廖被偵訊，反觀造謠沈伯洋的人，已經馬上被偵訊，甚至是20萬交保，20萬的金額其實跟過去民進黨涉共諜案的交保金額一樣，你要用「大砲打小鳥」，那也拜託司法系統針對造謠蔣萬安的，也展現積極的司法行為。