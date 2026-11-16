個資會籌備編1.77億元預算 張惇涵籲速審組織法

行政院116年度預算針對個資保護委員會籌備業務編列新台幣1億7700萬元，行政院秘書長張惇涵呼籲立法院盡速通過個資保護委員會組織法；另外，明年「打詐3.0」規劃透過AI搜尋各種詐騙的新形態。

立法院內政委員會今天審查116年度中央政府總預算案關於行政院部分。根據行政院報告，116年度針對個資保護委員會籌備業務編列1億7700萬元，主要辦理個人資料保護委員會籌設、個人資料保護政策制度及法制研商規劃、公務機關及非公務機關個人資料保護稽查及通報機制規劃。

此外，推動個資保護相關科技與應用模式研析、評估、發展、交流及推廣等支出，包括人事費8823萬9000元、業務費7390萬6000元、設備及投資1485萬5000元。

張惇涵備詢時表示，近幾個月國內外個資外洩案件相當多，由於國內個資保護委員會尚未成立，呼籲立法院盡速通過個資保護委員會組織法；目前個資相關問題仍由各目的事業主管機關處理。

張惇涵指出，在個資法保護下，行政院各部會都要設置資安長及個資長，落實相關法令，也希望與民間合作，由政府與民間共同推動個資保護。

張惇涵舉例，永豐銀在採取一定程度的處理措施後，已全數返還被害款項；其餘尚在偵辦中的個案，基於偵查不公開原則，不便針對偵辦細節多作說明。

另外，張惇涵指出，打詐中心與LINE及各平台都有合作。以LINE為例，去年刪除約7萬多個詐騙帳號，今年約刪除10餘萬到20餘萬個。明年度增加的預算當中，有很大一部分是「打詐3.0」，打詐中心必須透過AI方式搜尋各種詐騙的新形態，篩選新樣態類別，再與各平台合作，另外也包含虛擬資產詐騙。