影／國民黨力拚選前三讀普發2萬 張惇涵：選舉會過去 國家要永續

行政院秘書長張惇涵今天赴立法院備詢，會前受訪時談到國民黨立法院黨團力拚普發現金2萬元要在20日三讀一事，他指出，近期立法院提出的各項加碼法案，恐讓政府增加6000億元支出，政院面對預算有不增加舉債、不排擠政策、合法合憲三大原則，「選舉會過去，國家要永續」，呼籲朝野在選前一周良性溝通，集思廣益找出最佳解方。

國民黨有意加速推動普發現金2萬元，明天將舉行朝野協商。張惇涵指出，立法院最近一個月提出或通過多項大幅增加預算的法案，包括65歲以上健保免費、老農津貼調整到1萬、國民年金加碼，也包括普發2萬，合計增加政府支出約6000億元，約為今年度中央政府總預算歲出含追加預算後的17%到18%，是相當龐大的支出。

張惇涵引用儒家經典「禮記」稱「量入以為出」，台灣俗諺中也有一句話稱「賺一塊，花半塊」，若有經濟成果能跟全民共享是好事，但要量入為出，不能跟子孫借錢發。並指前總統蔣經國1973年擔任行政院長時曾說過，「不能拿買醋的錢來買醬油，不能拿買醬油的錢來買醋」，任何政府的預算支出，都必須有平衡、均衡的考量，就是這個道理。