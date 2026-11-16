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翡翠水庫敢不敢放光電板？國民黨籲沈伯洋說清楚

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

國民黨文傳會主委陳以信今表示，水源保護區水庫設置太陽光電板引發民生用水安全疑慮，，台北市長蔣萬安已明確反對翡翠水庫設置光電板，國民黨台南市長候選人謝龍介也公開承諾，當選後將依法拆除烏山頭水庫光電板。陳以信要求民進黨台北市長候選人沈伯洋及台南市長候選人陳亭妃，清楚交代兩座水庫的光電政策立場，並說明如何保障民眾民生用水安全。

陳以信指出，沈伯洋若當選台北市長，究竟會不會允許翡翠水庫設置光電板？如果支持設置，豈能證明不會增加飲水安全風險？市民健康不能拿來做政策實驗；又如果沈伯洋反對翡翠水庫設置光電板，為何不能公開要求民進黨中央政府檢討烏山頭水庫現有光電設施，並依法評估拆除？難道台北人的健康是健康，台南人的健康就不是健康？他要求沈伯洋必須對市民的健康風險清楚說明，不能迴避。

陳以信表示，謝龍介已明確宣示當選後要拆除烏山頭水庫光電板。陳亭妃過去也曾要求中央禁止新增水庫光電執照、現有租約到期不續租。如今面對謝龍介提出的提前拆除主張，陳亭妃是否支持？也應向台南市民清楚交代。

陳以信表示，翡翠水庫與烏山頭水庫的設施現況及管理法規縱有不同，但兩地民眾對用水安全的要求同樣重要。沈伯洋與陳亭妃都應對市民說明。飲水安全不應有政治雙重標準，更不能只有選前承諾，沒有可供檢驗的政策方案。

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