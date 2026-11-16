沈伯洋提告當天就辦 楊智伃：檢調要約談已造謠2天的許淑華了嗎？

民進黨台北市議員許淑華指控台北市長蔣萬安到饒河夜市東發號用餐沒付錢，遭國民黨台北市議員詹為元告發涉嫌意圖使人不當選。國民黨前發言人楊智伃今批評檢調辦案雙標，呼籲檢調用相同速度辦理，盡速約談許淑華。

一名黃姓女子涉嫌在社群平台Threads、Facebook發文，造謠稱民進黨台北市長候選人沈伯洋「會約女生開房間」，調查局台北市調查處於本月14日上午蒐報。經沈伯洋提告後，北檢迅速偵辦，當天下午就到黃女住家執行約談、搜索。黃女15日到案，坦承貼文內容造假，詢畢移送檢方複訊。

楊智伃說，沈伯洋提告後，當天下午檢調就出動，隔天當事人到案說明，並移送檢方複訊。任何造謠她都支持提告，也支持檢調約談、釐清真相。但要請問：造謠垃圾車廣播「票投蔣萬安」的廖玉蕙呢？造謠王鴻薇霸凌店家的民視跟謝金河呢？造謠蔣萬安吃霸王餐、白吃白喝的許淑華呢？

楊智伃說，廖玉蕙造謠後，台北市議員赴北檢提告，她直到事發兩天後才道歉。謝金河在政論節目造謠後，王鴻薇隔天晚上報案，他才道歉。許淑華造謠當天晚上，詹為元就立刻提告。即便自治會、店家都出面闢謠、打臉，許淑華仍一概否認，至今沒有道歉。

楊智伃表示，如果謝金河、廖玉蕙已經道歉，檢調沒有需要釐清的地方，至少許淑華的部分，該釐清吧？檢調要出動了嗎？明天會出動嗎？14號造謠在節目播出，今天16號已經第二天了，任何造謠都嚴正譴責，也支持提告。但蔣萬安陣營不斷被造謠，也持續赴北檢、警察局提告、報案，卻不見檢調有任何動作。

楊智伃說，結果沈伯洋一提告，當天下午就立刻辦案？請問檢調，這是在告訴所有台灣人民，在民進黨執政底下，造謠不行，但只要造謠的對象是蔣萬安，就沒問題嗎？選戰倒數兩周，民進黨用各種方式助攻沈伯洋、打擊蔣萬安，大家並不意外。但這種雙重辦案標準，實在太令人噁心。