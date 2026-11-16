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藍拚選前三讀普發2萬 張惇涵提3大原則喊話：選舉會過去 國家要永續

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵。記者余承翰／攝影
行政院秘書長張惇涵。記者余承翰／攝影

國民黨立法院黨團力推普發現金2萬元，預計17日邀朝野協商，力拚20日三讀，趕在月底地方選舉前完成立法。行政院秘書長張惇涵今天指出，近期立法院提出的各項加碼法案，恐讓政府增加6000億元支出；政院面對預算有不增加舉債、不排擠政策、合法合憲三大原則，「選舉會過去，國家要永續」，呼籲朝野在選前一周良性溝通，集思廣益找出最佳解方。

張惇涵上午列席立法院內政委員會報告行政院施政計畫及預算案，會前媒體詢問，國民黨有意加速推動普發現金2萬元，明天將舉行朝野協商，行政院是否擔心衝擊財政。

張惇涵指出，立法院最近一個月提出或通過多項大幅增加預算的法案，包括65歲以上健保免費、老農津貼調整到1萬、國民年金加碼，也包括普發2萬，合計增加政府支出約6000億元，約為今年度中央政府總預算歲出含追加預算後的17%到18%，是相當龐大的支出。

張惇涵表示，行政院編列預算秉持三項原則，第一個原則是不增加舉債。儒家經典「禮記」稱「量入以為出（即根據稅收的多寡來制定支出的限度）」，台灣俗諺中也有一句話稱「賺一塊，花半塊」，若有經濟成果能跟全民共享是好事，但要量入為出，不能跟子孫借錢發。

張惇涵說，第二個原則是，不能增加、或增加預算後不能排擠其他政策支出。前總統蔣經國1973年擔任行政院長時曾說過，「不能拿買醋的錢來買醬油，不能拿買醬油的錢來買醋」，任何政府的預算支出，都必須有平衡、均衡的考量，就是這個道理。

張惇涵表示，第三個原則是，所有法案程序必須合法合憲，憲法清楚規定，行政院編列預算、立法院議決預算，立法院若要增加大幅預算支出，須經過行政院同意。

他呼籲朝野各黨團，「選舉會過去，國家要永續」，上周立法院在朝野協商攸關少子女化對策的性工法跟就保法，在朝野協商過程中，也跟行政院達成「增加或不影響政府支出的共識，讓更多年輕家庭得到更好照顧，這個模式並不遠，他希望在選前一周，相關增加預算支出的法案，可以透過良性互動，集思廣益找到更好方法。

媒體追問，立委質疑外交部訪賓接待預算較去年大幅增加1.5億元，因此提案凍結1500萬元。

張惇涵說，這幾年台灣在國際能見度增加，各國訪賓頻繁來到台灣，在各個領域互動交流。立法院訪賓人數、次數也增加很多，應該也感同身受，接下來在審議預算過程中，也希望外交部好好地跟立法院溝通說明，爭取這筆預算。

張惇涵 永續 選舉

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