輝達員工涉走私AI晶片！曾求助我官員 張惇涵：應好好守護台灣至寶

彭博報導，輝達公司一名員工被台灣檢方指控協助向中國走私人工智慧晶片後，該公司向台灣官員尋求協助。針對政府掌握情況，行政院秘書長張惇涵今天說，科技技術是台灣至寶，政府、民間、朝野各政黨都該好好守護。關於這項個案，因為已在檢調偵辦程序中，不方便評論。

報導指出，據知情人士透露，輝達就該公司張姓經理7月被捕一事向台灣官員表達關切。該名經理8月被控偽造文書和背信罪。台灣檢方指出，張男是一個網絡的「核心人物」，該網絡涉嫌將74台裝有輝達晶片的伺服器走私至中國，之後又試圖轉運另外56台伺服器，但後者於5月被台灣海巡署查獲。

知情人士稱，輝達的代表告訴台灣官員，該公司不認同對張男的指控，認為他不應受到調查。知情人士因談論敏感事項而要求匿名。輝達在給彭博的聲明中表示，公司「按照我們的標準做法，對此事進行了徹底調查，沒有發現跡象表明我們的員工知道其他公司員工涉嫌轉移這些設備的行為」。

上述知情人士透露，台灣官員告訴輝達，他們不參與相關司法程序。該案由台灣基隆地方檢察署負責處理。

這起案件是目前已知首宗因涉及晶片轉移活動而起訴輝達員工的案件。隨著輝達因應長期擔任執行長的黃仁勳上週辭職一事，這場審判將受到密切關注。