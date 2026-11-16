【重磅快評】網傳沈伯洋不利言論馬上抓 許淑華抹黑蔣萬安卻沒事

賴清德總統日前才在民進黨中常會上提醒，選舉進入最後階段，各種不實資訊、惡意抹黑與滋擾行為都可能逐漸增加，提醒民進黨的全體黨公職人員要注意。前幾天社群上出現指控民進黨台北市長候選人沈伯洋有私德問題的貼文，檢調迅速找到貼文者，隨即前往當事人住家搜索、約談；相較於台北市議員許淑華公開抹黑台北市長蔣萬安到東發號「白吃白喝」，檢調卻聞風不動，如此雙標作為，究竟是抓假訊息、還是只針對不利執政黨候選人的質疑，都可能被查水表？

調查局台北市調處15日發布的新聞稿指出，14日在蒐報社群平台上有人張貼訊息，指稱沈伯洋具有私德問題，經網路溯源查知兩個帳號都是一名黃姓女子使用，在被害人沈伯洋提告後，依涉犯公職人員選罷法報請北檢指揮偵辦，當天下午就到黃女住家約談、搜索，

這起黃姓女子在社群平台上貼文影射沈伯洋和女性上摩鐵，隨後又公開向沈伯洋道歉，稱貼文是在討論劇本、演員人選。但檢調絲毫不敢輕忽這類貼文在社群平台上出現的威力，偵辦動作精準又迅速。

調查局在新聞稿中還提醒民眾注意已接近投票日，有心人士恐利用假訊息試圖破壞選舉公平性，謹此呼籲民眾加強識讀，發現可疑訊息先查證，不要第一時間轉傳。同時也警告試圖以抹黑手段，破壞民主投票機制的人，調查局必將第一時間立即偵辦。

但就在調查局發布嚴查假訊息新聞的同一天，許淑華公開指控蔣萬安到小吃店家白吃白喝，卻也快速被戳破根本是亂潑髒水的不實抹黑內容。但調查局對於她意圖破壞民主投票機制的行為，至今還是靜悄悄、沒有任何動作。

當親身參與、在場饒河街觀光夜市自治會長郭洪金鳳已公開說明，還原當天過程，蔣萬安的幕僚用餐前就已將2000元交給她，請她協助支付餐費。用餐結束後，自治會委員就向店家提出結帳，因店家婉拒收款，加上現場仍有不少客人排隊，才約定隔天再到店結帳。郭洪金鳳在接受媒體訪問時公開直言，許淑華「這樣不對，怎麼可以話隨便亂說？」

正如同沈伯洋「用猜的」就指控台北市的兒虐問題最嚴重，對於未經查證就亂說話、藉由抹黑企圖影響選舉結果的執政黨民代、候選人，檢調一句話都不敢吭，民眾如何相信司法的執法標準公正。

如同賴總統所言，選舉最後階段，各種不實訊息、惡意抹黑，都是企圖帶動與論風向，近一步影響民眾的認知與判斷。也如他所言，選舉應該讓人民依據候選人的政見、能力與表現做出選擇，而不是受到假訊息或惡意操作的影響，左右台灣人民的選擇。這樣的話，不該只是針對在野黨萬般整肅，卻任由民進黨人以各種抹黑、造謠方式進行選舉。

法務部官員日前在選舉查察分區座談會上，還特別提醒，相似案件的偵查作為與強制處分，應採一致且符合比例原則的作法，避免爭議。但對於假訊息的追查，檢調實際作為上，真的能讓人民是採取標準一致的作法嗎？