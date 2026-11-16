普發兩萬…藍拚選前三讀 白營有異見 綠批選舉炒作

國民黨立法院黨團力推普發現金兩萬元，預計十七日邀朝野協商，力拚廿日三讀，趕在月底九合一選舉前完成立法。不過，民眾黨團對普發兩萬元有歧見，主張普發現金應建立常態法制。據了解，國民黨團不排除提出再修正動議，將普發現金法制化精神納入特別條例，爭取白營支持。

國民黨團書記長許宇甄說，黨團提出的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，預計十七日朝野協商，盼廿日順利完成三讀；黨團也主張未來普發現金應建立常態法制，讓全民共享經濟成果。

許宇甄說，國民黨團提出今年普發兩萬元，與明年普發一萬元，兩者年度與財源規畫不同，並不衝突；國民黨支持未來建立普發現金常態法制，明確規範啟動條件、財源及發放程序，讓全民共享經濟成果有法可循，使ＡＩ紅利真正全民共享。

不過，針對國民黨團力推普發現金兩萬元，民眾黨團內部意見分歧，民眾黨前主席柯文哲更公開表態反對，白營不排除重提預算法修正草案，將超徵稅收分配法制化，後續仍待藍白黨團幹部協商。

民進黨立委鍾佳濱則批評，藍白近期在院會及委員會提出的法案，都是為了選舉創造短期利多，而非經過深思熟慮，普發兩萬元無疑是選舉策略。