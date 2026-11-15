台灣批北京人士頻遭施暴 美學者憂中共跨國鎮壓升級

台灣近來接連發生批評北京人士被攻擊或出車禍等事件，但幕後疑是境外勢力跨國鎮壓，有華府智庫研究員認為，在台灣任何公開反對中國領導人習近平和中共的人士都可能成為目標。

美聯社報導，曾於表演時嘲諷中國國家主席習近平的脫口秀演員黃逸豪今年9月在新北市遭遇一場車禍，他後來接到警方電話，被告知這不是一起普通車禍。

台灣檢方10月起訴5名男子，指控他們企圖故意傷害黃逸豪。

這起案件引起全台關注，相關當局指出，這是一種日漸頻繁趨勢，亦即中國付錢給執行任務的人員，在台灣騷擾或襲擊那些被視為批評北京當局的人士。

日本裔政治評論員矢板明夫7月在台中市被揮拳攻擊，香港黑幫遭指控策劃襲擊，台灣檢方稱這是另一起「跨國鎮壓」案件。

華府智庫詹姆士敦基金會（The JamestownFoundation）研究員布拉吉爾（Matt Brazil）表示，相較於派遣海軍艦艇與軍機到台灣周邊，近來這些攻擊事件是超越前述軍事動作的一大步。

他也說道，在台灣任何公開反對習近平和中國共產黨的人士，都有可能成為目標。

布拉吉爾強調：「這顯示，北京當局對付（在台灣的）批評人士時，可能正轉向更激進的行動立場。如果成功，共產黨恐怕會把這類手段擴大至其他地方。」

台灣警方指出，跨國鎮壓威脅不限於台灣，他們正與美國當局密切協調合作，處理涉及海外台灣公民的類似案件。

美國當局10月在加州洛杉磯逮捕1名女子，她涉嫌為中國政府跟監台灣總統賴清德的兒子。

矢板明夫遇襲一事，中國國務院台灣事務辦公室7月曾宣稱，向矢板明夫揮拳的香港男子是出於「義憤」，還說這僅是一起普通治安事件。

北京當局也否認涉入黃逸豪車禍一事，中國國台辦近日聲稱，「跨國鎮壓」是台灣執政黨編造的謊言。

但對於如今每次演出都有警方隨行的黃逸豪而言，對方傳達訊息相當明確。

黃逸豪表示，「他們想告訴每個人，批評中國政府及領導人有其代價。他們想清楚地告訴大家，『如果你在國外做了什麼，我們會找上門來對付你，所以閉上你的嘴並接受統一』」。