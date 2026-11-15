訪賓接待預算增1.5億 外交部：因應大陸滲透及交流需求

外交部今年度訪賓接待預算較去年增加逾新台幣1.5億元，遭立院質疑成效並凍結1500萬元，要求說明具體效益。外交部表示，預算增加主因是因應中國滲透、邀訪交流需求增加以及成本上漲。

115年度外交部訪賓接待預算編列6億9570萬1000元，較114年度增加1億5551萬元。有立委表示，外交部未具體說明新增經費用途、執行策略及中長期規劃，也未提出邀訪成果等量化評估方式，凍結該項預算1500萬元。

外交部近期送至立院的書面報告說明，115年度訪賓接待預算較上一年度增加的主要考量，分別是因應中國壓縮台灣國際空間、掌握區域情勢及合作契機，以及成本上漲。

外交部表示，因應中國持續利誘與滲透台灣友邦及友台人士，壓縮台灣國際空間，須加強與各國決策圈與意見領袖聯繫，拓展各層級合作。

外交部說明，隨著美國川普政府加強與拉美國家互動，外交部必須掌握區域情勢及合作契機，透過邀訪強化與友邦及友好非邦交國的關係；另外，台美、台加合作持續深化，各領域邀訪及交流需求也隨之增加。

外交部指出，國際情勢、通貨膨脹、匯率及油價波動，也影響機票、膳宿、交通及保險等接待成本，其中機票為主要必要支出，須依航線供需及市場價格辦理。以北美地區為例，113年及114年度邀訪經費已漸不敷實際需求，因此115年度依邀訪計畫、既有執行情形及成本變動審慎增編。

針對邀訪具體成果，外交部說明，巴拉圭前總統潘尼亞今年5月來台訪問，簽署「台巴刑事司法互助條約」、「台巴資安合作瞭解備忘錄」及「台巴主權AI算力中心投資案合作瞭解備忘錄」，深化雙邊司法、資安及智慧科技合作；巴拿馬國會議員今年2月率團來訪，對台灣政經發展印象深刻，促成巴拿馬國會在9月成立友台小組，共45位議員加入。

外交部表示，持續邀請美、加具政治影響力或發展潛力政要、政治幕僚及學者專家訪台，培植友台力量。去年度「邀訪計畫」以全額負擔訪問費用方式接待北美地區訪團，共計41團、345人；另也落地接待自費或由商會自行籌組的訪團，拓展人脈，奠定長期合作基礎。