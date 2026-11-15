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藍拚普發2萬選前三讀 不排除提再修正動議納入法制化精神

聯合報／ 記者詹宜庭林銘翰／台北即時報導
國民黨團不排除提出再修正動議，爭取民眾黨團支持「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案。聯合報系資料照
國民黨團不排除提出再修正動議，爭取民眾黨團支持「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案。聯合報系資料照

國民黨立法院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，主張普發現金2萬元，預計17日進行朝野協商，力拚20日完成三讀。不過，由於民眾黨團主張普發現金應法制化，加上「預算法」修法要在選前過關有難度，據了解，國民黨團不排除提出再修正動議，將普發現金法制化精神納入特別條例，並將主管機關改為國發會。

國民黨團主張普發現金加碼至2萬元，由於協商冷凍期將於本周屆滿，國民黨立委、立法院財政委員會召委林德福預計17日召集朝野協商，力拚選前完成三讀。不過，民眾黨團對普發現金仍有不同意見，民眾黨創黨主席柯文哲多次表態反對，不排除重提「預算法」修法讓超徵稅收分配法制化。如今，法案即將進入三讀程序，民眾黨立委的投票動向也成為關鍵。

民眾黨團日前提出「預算法」修正草案，明定歲計賸餘超過110％時，應優先提撥6％用於償還債務，若仍有賸餘，則優先用於加強照顧弱勢族群、支持勞工安定就業、提升產業競爭力及普發現金等施政方向。國民黨團今年4月也提出「預算法」增訂第81條之1條文草案，明定全年實徵淨額達當年度預算編列數115％時，應優先弭平當年度歲入歲出差短，若仍有賸餘，則應辦理普發現金。

據了解，由於距離選前僅剩兩次立法院會，「預算法」修法要在選前完成三讀有難度，國民黨團不排除提再修正動議，將主管機關改為國發會，並在第3條納入普發現金法制化精神，爭取民眾黨團支持，讓法案在選前完成三讀。

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