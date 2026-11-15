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挺普發現金法制化 國民黨團：AI紅利不能只進政府口袋

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，國民黨堅定支持今年普發現金2萬元，更主張未來普發現金應建立常態法制，讓全民共享經濟成果。聯合報系資料照
國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，國民黨堅定支持今年普發現金2萬元，更主張未來普發現金應建立常態法制，讓全民共享經濟成果。聯合報系資料照

國民黨立法院黨團提出全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案，預計11月17日朝野協商、希望20日順利三讀。國民黨團書記長許宇甄表示，國民黨堅定支持今年普發現金2萬元，未來普發現金應建立常態法制，讓全民共享經濟成果。政府今年稅收大幅超出原先預估，應該今年還給人民，不能政府口袋愈來愈滿，人民荷包卻愈來愈薄。

許宇甄指出，財政部最新統計顯示，截至10月底，中央政府稅收實徵2兆8579.42億元，相較民國115年原預算案前10個月目標2兆672.21億元，足足超出7907.21億元。依原預算案口徑及稅收趨勢推估，全年超徵稅收上看1兆元。普發2萬元約需4714億元，不到預估超收規模的一半。民進黨政府一再宣揚經濟成長亮眼，為什麼人民不能分享經濟成果。

許宇甄說，國發基金持有台積電16.537億股，今年光是四次現金股利，領取約396.89億元，115年僅編列100億元盈餘繳庫，114年未繳庫。當年國民黨政府投資台積電，留下會下金蛋的金雞母，民進黨執政10年，又有哪幾筆新投資能拿出同樣亮眼的成績，政府高喊AI紅利全民共享，國發基金把大筆盈餘留在基金，這樣的成果讓多少人民受惠。

許宇甄表示，國民黨提出今年普發2萬元，與明年普發1萬元，兩者年度與財源規畫不同，兩者不衝突。國民黨支持未來應建立普發現金常態法制，明確規範啟動條件、財源及發放程序，讓全民共享經濟成果有法可循，不能讓還稅於民淪為執政者的政治恩惠。

許宇甄說，賴清德總統、行政院長卓榮泰正面回應人民期待，支持普發2萬元特別條例完成立法，依法副署公布，儘速辦理預算及發放作業。用今年超徵稅收還稅於民，台灣經濟成果是全民共同努力創造，不是民進黨政府的私房錢。今年超收，今年還，讓AI紅利真正全民共享，而不是政府獨享。

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