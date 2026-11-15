國民黨團拚普發2萬元特別條例選前過關 民眾黨團有雜音

賴清德總統今年8月宣布「明年普發現金1萬元」，國民黨立法院黨團隨後提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案加碼至2萬元，力拚本周完成三讀程序。據了解，民眾黨團內部對此意見分歧，民眾黨前主席柯文哲更公開表達反對，不排除重提「預算法」修法讓超徵稅收分配法制化意見。

此外，民眾黨立法院黨團近期也提出「預算法」修正草案，明定歲計賸餘超過110％時，應該要有6％優先用於還債，如有賸餘則優先用於加強照顧弱勢族群、支持勞工安定就業、提升產業競爭力及普發現金等施政方向。

隨著年底地方選舉進入倒數，距離選前僅剩兩次立法院會，藍白接連清倉優先法案，包括老人福利法、老年農民福利津貼暫行條例、就業保險法、性別平等工作法先後在立法院完成修法，至於普發現金、今年度追加預算案則力拚在11月20日完成三讀程序。

有別於賴總統喊出「明年普發現金1萬元」，國民黨立法院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案加碼至2萬元，藍白黨團先前在人數優勢下表決將其逕付二讀。由於此案協商冷凍期將在本周到期，國民黨立委、財政委員會召委林德福將在17日召集協商。

針對普發現金議題，民眾黨團內部意見分歧，柯文哲先前更公開表達反對，直言台灣政治走向庸俗化，「大家很努力地把台灣掏空」。民眾黨團幹事長洪毓祥說，普發現金應該要法制化、制定公式參數，而不是淪為菜市場喊價，民眾黨團形成共識後將在投票階段做出因應作為。

此外，民眾黨立法院黨團近期也提出「預算法」修正草案，明定法定歲入稅課收入有特別超收情勢，超徵估計達到當年度預算編列數110％時，應該優先補足後續年度法定預算債務還本不足「公共債務法」第12條所定6%部分，如有賸餘則要優先運用於加強照顧弱勢族群、支持勞工安定就業、提升產業競爭力、普發現金等施政方向。

民眾黨政策會執行長吳皇昇受訪時表示，民眾黨支持普發現金法制化，先前經過內部探查，發現國人對此事非常支持，「所以一切都是以普發現金、稅額超收運用法制化的方向處理跟進行」，後續在立法院黨團協商等相關程序，民眾黨團也會堅持這樣的價值信念進行處理。