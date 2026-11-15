快訊

0050跌到想認賠？投資人打算轉高股息、金融股 留言卻一面倒

國民黨雲林海線大造勢 盧秀燕偕藍委站台力挺「好媳婦」張嘉郡

忘記名字、進房間忘了要幹嘛？醫師揭5種正常大腦老化現象

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨團拚普發2萬元特別條例選前過關 民眾黨團有雜音

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統今年8月宣布「明年普發現金1萬元」，國民黨立法院黨團隨後提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案加碼至2萬元，力拚在九合一大選前完成三讀程序。聯合報系資料照
賴清德總統今年8月宣布「明年普發現金1萬元」，國民黨立法院黨團隨後提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案加碼至2萬元，力拚在九合一大選前完成三讀程序。聯合報系資料照

賴清德總統今年8月宣布「明年普發現金1萬元」，國民黨立法院黨團隨後提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案加碼至2萬元，力拚本周完成三讀程序。據了解，民眾黨團內部對此意見分歧，民眾黨前主席柯文哲更公開表達反對，不排除重提「預算法」修法讓超徵稅收分配法制化意見。

此外，民眾黨立法院黨團近期也提出「預算法」修正草案，明定歲計賸餘超過110％時，應該要有6％優先用於還債，如有賸餘則優先用於加強照顧弱勢族群、支持勞工安定就業、提升產業競爭力及普發現金等施政方向。

隨著年底地方選舉進入倒數，距離選前僅剩兩次立法院會，藍白接連清倉優先法案，包括老人福利法、老年農民福利津貼暫行條例、就業保險法、性別平等工作法先後在立法院完成修法，至於普發現金、今年度追加預算案則力拚在11月20日完成三讀程序。

有別於賴總統喊出「明年普發現金1萬元」，國民黨立法院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案加碼至2萬元，藍白黨團先前在人數優勢下表決將其逕付二讀。由於此案協商冷凍期將在本周到期，國民黨立委、財政委員會召委林德福將在17日召集協商。

針對普發現金議題，民眾黨團內部意見分歧，柯文哲先前更公開表達反對，直言台灣政治走向庸俗化，「大家很努力地把台灣掏空」。民眾黨團幹事長洪毓祥說，普發現金應該要法制化、制定公式參數，而不是淪為菜市場喊價，民眾黨團形成共識後將在投票階段做出因應作為。

此外，民眾黨立法院黨團近期也提出「預算法」修正草案，明定法定歲入稅課收入有特別超收情勢，超徵估計達到當年度預算編列數110％時，應該優先補足後續年度法定預算債務還本不足「公共債務法」第12條所定6%部分，如有賸餘則要優先運用於加強照顧弱勢族群、支持勞工安定就業、提升產業競爭力、普發現金等施政方向。

民眾黨政策會執行長吳皇昇受訪時表示，民眾黨支持普發現金法制化，先前經過內部探查，發現國人對此事非常支持，「所以一切都是以普發現金、稅額超收運用法制化的方向處理跟進行」，後續在立法院黨團協商等相關程序，民眾黨團也會堅持這樣的價值信念進行處理。

特別條例 民眾黨團 國民黨團 普發現金 超徵 柯文哲

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

拚選前普發2萬元 藍黨團17日召集朝野協商、最快20日三讀

立院初審115年追加預算案 中油台電撥補案保留送協商

民眾黨提產假等修法 托盟：先讓育兒留停改革上路

民主黨期中選舉大勝 黨內對川普與經濟路線分歧

相關新聞

挺普發現金法制化 國民黨團：AI紅利不能只進政府口袋

國民黨立法院黨團提出全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案，預計11月17日朝野協商、希望20日順利三讀。國民黨團書記長許宇甄表示，國民黨堅定支持今年普發現金2萬元，未來普發現金應建立常態法制，讓全民共享經濟成果。政府今年稅收大幅超出原先預估，應該今年還給人民，不能政府口袋愈來愈滿，人民荷包卻愈來愈薄。

國民黨團拚普發2萬元特別條例選前過關 民眾黨團有雜音

賴清德總統今年8月宣布「明年普發現金1萬元」，國民黨立法院黨團隨後提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案加碼至2萬元，力拚本周完成三讀程序。據了解，民眾黨團內部對此意見分歧，民眾黨前主席柯文哲更公開表達反對，不排除重提「預算法」修法讓超徵稅收分配法制化意見。

林夕Threads連發開砲「抄襲沈伯洋政見」…蔣萬安回應了

知名作詞人林夕，今年3月開設Threads帳號，直到昨天才陸續發布3篇貼文，砲轟台北市長蔣萬安及其團隊政策抄襲，蔣萬安今天回應表示，不確定林指的是哪一部分抄襲，任何的評論還是要具體出問題，才能具體的回應。

拚選前普發2萬元 藍黨團17日召集朝野協商、最快20日三讀

國民黨立法院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，主張普發現金2萬元，上月16日已逕付二讀。國民黨團預計17日邀集朝野協商、20日完成三讀程序，力拚在選舉前完成立法，讓全民共享經濟成長成果。

「洋流」已到頂？蔣萬安聲量放大 政壇更關注迷因趨勢

台北市長選舉電視辯論結束後，許多評論稱民進黨台北市長候選人沈伯洋表現不如預期，由他掀起的「洋流」已到頂點，將開始下滑。立場偏綠的政壇人士表示，「洋流」小水滴的熱情仍在，只要沈伯洋陣營開發出新的議題、政策，「洋流」不難再攻頂。 比起「洋流」聲勢下滑，這位人士說，網路上開始出現嘲笑沈伯洋的各種短影片、歌曲，是更值得注意的事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。