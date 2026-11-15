林夕Threads連發開砲「抄襲沈伯洋政見」…蔣萬安回應了
知名作詞人林夕，今年3月開設Threads帳號，直到昨天才陸續發布3篇貼文，砲轟台北市長蔣萬安及其團隊政策抄襲，蔣萬安今天回應表示，不確定林指的是哪一部分抄襲，任何的評論還是要具體出問題，才能具體的回應。
林夕在Threads帳號首篇貼文提到，民進黨候選人沈伯洋先前在大安森林公園詳細論述毛小孩政策，蔣萬安隨後公辦政見也談起毛小孩，直呼「真的『振聾發聵』欸。」另外提到沈伯洋的市民大道縫合說，更批蔣萬安團隊，為何候選人提出改善方案，卻換來執政團隊冷嘲熱諷？
蔣萬安今天上午到士林市場拜票，媒體問到林夕的貼文批評，蔣萬安說，「我不確定他指的是哪一部分抄襲，那我想任何的評論，還是要具體出問題，我們才能具體的回應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。