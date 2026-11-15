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林夕Threads連發開砲「抄襲沈伯洋政見」…蔣萬安回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午到士林市場拜票受訪。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午到士林市場拜票受訪。記者林麗玉／攝影

知名作詞人林夕，今年3月開設Threads帳號，直到昨天才陸續發布3篇貼文，砲轟台北市長蔣萬安及其團隊政策抄襲，蔣萬安今天回應表示，不確定林指的是哪一部分抄襲，任何的評論還是要具體出問題，才能具體的回應。

林夕在Threads帳號首篇貼文提到，民進黨候選人沈伯洋先前在大安森林公園詳細論述毛小孩政策，蔣萬安隨後公辦政見也談起毛小孩，直呼「真的『振聾發聵』欸。」另外提到沈伯洋的市民大道縫合說，更批蔣萬安團隊，為何候選人提出改善方案，卻換來執政團隊冷嘲熱諷？

蔣萬安今天上午到士林市場拜票，媒體問到林夕的貼文批評，蔣萬安說，「我不確定他指的是哪一部分抄襲，那我想任何的評論，還是要具體出問題，我們才能具體的回應。

蔣萬安 沈伯洋 抄襲

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